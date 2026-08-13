Phil Foden renueva su contrato con el Manchester City

El centrocampista de la selección inglesa Phil Foden ha firmado con el Manchester City un nuevo contrato de larga duración hasta 2030. El acuerdo también incluye una opción de ampliación por 12 meses, lo que demuestra claramente la gran confianza del club en su canterano y su visión sobre su futuro. Goal.com informa de ello.

En una entrevista exclusiva concedida a Goal.com, el exinternacional Colin Hendry comentó esta decisión de la directiva del Manchester City y señaló que el club está protegiendo a su valioso activo frente a los riesgos financieros y del mercado de fichajes. En su opinión, aunque las dos últimas temporadas no han sido especialmente exitosas para el futbolista, el nuevo contrato ayudará a mantener alta su valor de traspaso.

Perspectivas bajo el nuevo entrenador

Desde que llegó al primer equipo del Manchester City procedente de la academia del club, Phil Foden ha disputado 369 partidos. A lo largo de su carrera, ha ganado seis veces la Premier League inglesa. Su amplio palmarés también incluye la FA Cup, la League Cup y la Champions League.

Ahora con 26 años, el futbolista tiene la capacidad de cambiar por completo el rumbo de un partido cuando alcanza su mejor nivel. Sin embargo, debido a su falta de regularidad en las dos últimas temporadas, quedó fuera de la convocatoria de la selección inglesa para el Mundial de 2026.

Objetivos de futuro y cambios en el equipo

La salida de Pep Guardiola y el nombramiento de su antiguo ayudante Enzo Maresca como entrenador principal abren una nueva etapa en la carrera de Foden. El propio jugador ha recibido estos cambios de forma positiva y ha manifestado su intención de recuperar un papel protagonista en el equipo.

Según Colin Hendry, la competencia en la selección inglesa es muy fuerte por los puestos del centro del campo y el dorsal número 10, entre otras razones por la presencia de talentos como Cole Palmer. Aun así, el experto confía en que Phil Foden vuelva a mostrar todo su potencial y se convierta en un futbolista de auténtica clase mundial.