José Mourinho: El verdadero trabajo comenzará la próxima semana

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José Mourinho: El verdadero trabajo comenzará la próxima semana

El Real Madrid logró una victoria por la mínima ante el Deportivo en un partido de pretemporada. Según Goal.com, tras el encuentro, el entrenador José Mourinho advirtió a sus jugadores de que se acercaban pruebas exigentes y subrayó que el verdadero trabajo comenzaría la próxima semana. Al respecto, Goal.com informa.

A pesar de la dificultad del partido disputado en el estadio de Riazor, los blancos conquistaron por décima vez en su historia el Trofeo Teresa Herrera. El club merengue se impuso en este torneo tradicional, en el que participaba por primera vez desde 2013, y prolongó su racha invicta de verano. Según el entrenador, el encuentro se pareció mucho a un partido oficial, ya que el rival es un equipo serio que aspira a regresar a La Liga.

Pruebas tácticas y carga física

El único gol, marcado por Brahim Díaz al final de la primera parte, decidió el encuentro. En una entrevista concedida a Real Madrid TV, José Mourinho señaló que este partido había sido una simulación perfecta de los duelos complicados del campeonato español. Destacó que el equipo adquirió la experiencia necesaria para superar las líneas defensivas compactas del rival y ganó sin realizar un esfuerzo excesivo.

El antiguo entrenador del Chelsea y del Inter presta especial atención a mantener la condición física de sus futbolistas y a evitar que se fatiguen con cargas de trabajo excesivas. Por ese motivo, los principales centrocampistas fueron sustituidos en el descanso. Federico Valverde y Arda Güler, en particular, solo disputaron cuarenta y cinco minutos.

La Liga espera por delante

Mourinho subrayó que en los amistosos de verano es importante probar distintos sistemas tácticos y rotar la plantilla, no solo ganar. Se espera que los cinco futbolistas que permanecen en la ciudad deportiva de Valdebebas se incorporen pronto al grupo.

Al igual que el Paris Saint-Germain y otros grandes clubes, el Real Madrid también trabaja para poner a punto su plantilla antes de la nueva temporada. El enfoque exigente del técnico portugués preparará sin duda al equipo a la perfección para el inicio de La Liga.

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