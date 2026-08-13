En Tashkent, Yandex Maps empieza a mostrar rutas sombreadas para peatones

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En Tashkent, Yandex Maps empieza a mostrar rutas sombreadas para peatones

En Tashkent, el servicio Yandex Maps ha empezado a ofrecer rutas « Zelyoniy » (verde) diseñadas especialmente para caminar durante los días calurosos. Esta nueva función permite a residentes y visitantes elegir el camino más cómodo, con más árboles y zonas de sombra, en las condiciones de calor extremo de la ciudad. La iniciativa busca facilitar los desplazamientos diarios teniendo en cuenta el clima de verano de la capital. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Según ixbt.com, al calcular una nueva ruta, unos algoritmos especiales comparan varios factores importantes. El sistema analiza, entre otros aspectos, la longitud total del trayecto, la temperatura media del aire, la proporción de zonas expuestas al sol y la densidad de las copas de los árboles. El programa también tiene en cuenta la regularidad con la que se alternan las zonas soleadas y sombreadas a lo largo del recorrido.

Un mapa digital creado con inteligencia artificial

Para implementar esta función, los especialistas desarrollaron un mapa digital especial de la cobertura vegetal de Tashkent. El proyecto utiliza redes neuronales y procesa por completo imágenes satelitales de la ciudad. El software logró determinar con precisión la ubicación y la superficie total de las copas de los árboles.

Según los desarrolladores, un modelo moderno de inteligencia artificial puede analizar en solo uno o dos minutos la imagen de una zona de 100 kilómetros cuadrados. Las pruebas realizadas con datos de control demostraron que la precisión del reconocimiento de objetos alcanzó casi el 90 %. Esto confirma el alto nivel de fiabilidad del algoritmo.

Posibilidades de uso

La nueva ruta « Zelyoniy » se puede seleccionar fácilmente al calcular una ruta peatonal normal. Por ejemplo, la función se activa al dirigirse al metro, a una parada de autobús o a una tienda, así como durante un simple paseo por la ciudad. Si existe una ruta alternativa sombreada hasta el destino indicado, aparece de inmediato entre las opciones propuestas.

El usuario puede comparar fácilmente la ruta sombreada ofrecida con otras rutas tradicionales en cuanto a tiempo y distancia. Así, cada persona puede elegir la trayectoria más cómoda según sus preferencias y proteger su salud durante los días calurosos.

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Abror Shuhratov
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