Virgin Galactic retrasa a 2027 el vuelo espacial de su nuevo avión espacial Delta

Virgin Galactic, líder del turismo espacial privado, ha retrasado las pruebas de su nave suborbital Delta de nueva generación y su primer vuelo comercial. Según ixbt.com, inicialmente estaba previsto comenzar las pruebas en los próximos meses y realizar la misión turística en el cuarto trimestre de 2026. Ahora, este calendario se ha pospuesto hasta una fecha no anterior a febrero de 2027. Así lo informa Ixbt.com que lo confirma.

Según explicó el director ejecutivo de la empresa, Michael Colglazier, el cambio en la fecha del vuelo se debe a dificultades técnicas durante el proceso de ensamblaje. Los especialistas encontraron cientos de defectos pequeños, pero importantes, durante esta fase. En algunos casos, se descubrió que las dimensiones de las piezas diferían de los parámetros requeridos en apenas unas milésimas de pulgada.

Problemas técnicos y revisiones adicionales

Los ingenieros necesitarán tiempo adicional para corregir todos los defectos detectados y revisar por completo la preparación de la nave. Aun así, está previsto que las pruebas en tierra comiencen a finales de agosto de este año. Este enfoque prudente se considera un paso importante para garantizar la seguridad de los futuros vuelos.

A pesar de los retrasos, Virgin Galactic continúa vendiendo billetes para sus próximos vuelos turísticos. Desde marzo de este año, más de 50 billetes, con un precio de 750 000 dólares estadounidenses cada uno, han encontrado comprador. Como resultado, el valor total de las reservas ha superado los 50 millones de dólares, lo que demuestra que el interés por los viajes espaciales sigue siendo elevado.

Una segunda nave y los planes futuros

Además de sus trabajos principales, la empresa también está construyendo una segunda nave espacial. Está previsto incorporar este segundo aparato a los vuelos comerciales en el segundo trimestre de 2027. Para finales de ese periodo, Virgin Galactic pretende alcanzar una capacidad de hasta diez vuelos al mes.

Por ahora, el nuevo aparato no tiene nombre oficial. Por ello, la empresa está organizando una votación pública. Los interesados pueden elegir una de estas cuatro opciones de nombre: Horizon, Explorer, Ascend o Apeiron .