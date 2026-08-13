Apple negocia con medios de comunicación para su asistente de voz Siri

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Apple negocia con medios de comunicación para su asistente de voz Siri

Apple está negociando con grandes editoriales sobre el uso de datos de medios para la próxima generación de Siri, basada en inteligencia artificial y prevista para un futuro próximo. Según The Wall Street Journal, el gigante tecnológico se ha puesto en contacto en los últimos meses con importantes medios para permitir que el asistente de voz acceda a noticias e información recientes a través de sus contenidos. Según informa Techcrunch.com.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Apple por mejorar considerablemente su asistente de voz y adaptarlo a las exigencias actuales. Desde hace varios años, los usuarios esperan un asistente de inteligencia artificial más inteligente y con más funciones. Se espera que las nuevas funciones de IA de Siri se presenten al público antes de que termine el año.

Modelo de financiación y presupuesto

Durante las negociaciones, se supo que Apple había ofrecido a las editoriales un modelo de pago particular. En lugar de abonar una tarifa fija de licencia, la empresa pretende aplicar un modelo de compensación variable por el uso de los contenidos. Este enfoque difiere notablemente de la práctica habitual del sector, ya que las grandes empresas suelen realizar pagos fijos garantizados por un acceso amplio.

Actualmente, Apple estaría considerando un presupuesto de nueve cifras para estos objetivos. Esto demuestra que la empresa está dispuesta a destinar importantes recursos financieros para proporcionar a su inteligencia artificial noticias fiables y de alta calidad. Sin embargo, Apple todavía no ha respondido oficialmente a la consulta de TechCrunch sobre este asunto.

La competencia en el mercado de la inteligencia artificial

En un contexto de rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial en el mercado tecnológico, este tipo de colaboraciones está adquiriendo una gran importancia. Apple busca adaptar su asistente de voz a las exigencias actuales y ofrecer a los usuarios no solo información general, sino también las noticias más recientes y precisas de forma rápida.

Los acuerdos que se prevé firmar con las editoriales podrían transformar la forma de distribuir y consumir información dentro del ecosistema de Apple, líder del mercado de dispositivos móviles. Cuando se activen las nuevas funciones, millones de usuarios podrán conocer en poco tiempo los acontecimientos más recientes del mundo a través de Siri.

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Abror Shuhratov
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