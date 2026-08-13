Daniel Cormier revela el secreto de la enemistad entre Khabib y McGregor

El excampeón de la UFC y actual analista deportivo Daniel Cormier habló sobre el legendario conflicto entre el ruso Khabib Nurmagomedov y el irlandés Conor McGregor, y reveló por qué Khabib nunca podrá perdonar a su rival.

Según Cormier, esta intransigencia tiene su origen en la fe y los valores familiares de los luchadores de Daguestán.

«Los estadounidenses piensan de otra manera, ellos no dan marcha atrás»

Cormier señaló que, tras entrenar durante muchos años junto a Khabib Nurmagomedov y su equipo, conoce muy bien su mundo interior y su mentalidad:

«Conozco muy bien a mis hermanos, a los integrantes del equipo de Khabib. Sé lo leales que son a su religión, su fe y su familia. Por eso, si haces lo que hizo McGregor —si insultas a su familia y su religión—, ya no hay vuelta atrás», declaró Cormier.

La comparación con Jon Jones y las diferencias culturales

Cormier comparó esta situación con la tensa relación que mantuvo con su antiguo gran rival Jon Jones, aunque destacó la diferencia de mentalidad:

«Khabib no puede mostrarse tan indiferente o sereno con Conor como yo lo fui con Jon Jones. Khabib y los demás luchadores de su equipo quieren romperle el cuello a Conor. La situación puede parecerse a la que vivimos Jones y yo, pero la diferencia es que somos estadounidenses. En este tipo de asuntos, los estadounidenses piensan de una manera completamente distinta», añadió el excampeón.

Cabe recordar que el combate entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor tuvo lugar en octubre de 2018 y Khabib ganó en el cuarto asalto por sumisión tras una estrangulación. La tensión surgida antes y después del combate entre ambos luchadores y sus equipos sigue siendo una de las mayores enemistades de la historia de las MMA.

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