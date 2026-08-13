La casa de una mujer que quería preparar bo‘g‘irsoq quedó completamente calcinada

·7·Mundo
La casa de una mujer que quería preparar bo‘g‘irsoq quedó completamente calcinada

En Kirguistán En Kirguistán, la casa de una mujer que quería preparar bo‘g‘irsoq quedó completamente calcinada a causa de un incendio. El suceso ocurrió el 7 de agosto.

Según la mujer, el aceite caliente se incendió repentinamente mientras freía el bo‘g‘irsoq, provocando el fuego. Las llamas se extendieron rápidamente a otras partes de la casa.

En el video del suceso se ve cómo la mujer, debido al incendio, baja a su hijo desde el segundo piso hacia las personas que estaban abajo y después salta ella misma por la ventana.

La casa sufrió graves daños a consecuencia del incendio. Durante el siniestro, la vida de la mujer y su hijo estuvo en peligro.

Una mujer sostiene a un niño pequeño suspendido desde la ventana de un edificio de varias plantas.
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una mujer pierde un brazo tras el ataque de un caimán en FloridaUna mujer pierde un brazo tras el ataque de un caimán en FloridaHoy, 18:48En Dubái, un robot famoso anuncia su bodaEn Dubái, un robot famoso anuncia su bodaHoy, 18:19Momentos aterradores en Turquía: un barco con 107 turistas se incendia (video)Momentos aterradores en Turquía: un barco con 107 turistas se incendia (video)Hoy, 18:14Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombradosUn dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombradosHoy, 18:11En París elaboran un pastel de boda de 500 kilos en 1.800 horasEn París elaboran un pastel de boda de 500 kilos en 1.800 horasHoy, 17:59Una familia moscovita da la bienvenida a su 15.º hijoUna familia moscovita da la bienvenida a su 15.º hijoHoy, 17:45
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones