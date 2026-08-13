En Kirguistán En Kirguistán, la casa de una mujer que quería preparar bo‘g‘irsoq quedó completamente calcinada a causa de un incendio. El suceso ocurrió el 7 de agosto.

Según la mujer, el aceite caliente se incendió repentinamente mientras freía el bo‘g‘irsoq, provocando el fuego. Las llamas se extendieron rápidamente a otras partes de la casa.

En el video del suceso se ve cómo la mujer, debido al incendio, baja a su hijo desde el segundo piso hacia las personas que estaban abajo y después salta ella misma por la ventana.

La casa sufrió graves daños a consecuencia del incendio. Durante el siniestro, la vida de la mujer y su hijo estuvo en peligro.