Xiaomi prepara un nuevo smartphone con pantalla plegable

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Xiaomi prepara un nuevo smartphone con pantalla plegable

Mientras el segmento de los dispositivos con pantalla plegable crece rápidamente en el mercado mundial, Xiaomi trabaja en un nuevo gadget innovador. En Internet han aparecido las primeras imágenes del panel frontal del primer smartphone plegable de gran formato de la marca. El dispositivo destaca porque ha sido diseñado para competir con los productos de Huawei y Samsung, líderes del mercado. Ixbt.com informa informa sobre ello.

Nuevo formato y principales características técnicas

Según ixbt.com, el nuevo smartphone de Xiaomi tendrá un formato inédito, similar al de las tabletas plegables de Huawei y Samsung. De acuerdo con los primeros datos, su pantalla interna se fabricará con una relación de aspecto aproximada de 4:3. Los expertos señalan que esta proporción resulta cómoda para trabajar con textos, navegar por Internet y consumir contenido multimedia.

Las imágenes difundidas muestran que la diagonal de la pantalla abierta alcanza aproximadamente 7,6 pulgadas. Esta cifra lo sitúa cerca del tamaño de una tableta compacta. También se aprecia una ranura específica para la cámara frontal en la esquina superior derecha de la pantalla interna.

Diferencias frente a los competidores

En cuanto al diseño, los ingenieros de Xiaomi han optado por soluciones originales. Aunque las esquinas del dispositivo recuerdan a las de Huawei, su principal competidor, Xiaomi ha decidido redondear considerablemente más las esquinas de la pantalla. Las capturas muestran con claridad que los radios de redondeo son mucho mayores.

Por ahora, Xiaomi mantiene en secreto las especificaciones técnicas oficiales de este prometedor smartphone y su fecha de lanzamiento. Aun así, las filtraciones aparecidas en Internet ya han despertado un gran interés en el mundo de la tecnología y muestran que el mercado de los teléfonos con pantalla plegable podría convertirse en un escenario aún más competitivo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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