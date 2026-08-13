Se ha abierto una nueva página en el reino del fútbol neerlandés: el legendario técnico español Xavi Hernández ha asumido oficialmente el cargo de seleccionador de los Países Bajos. Según Goal.com, este nombramiento provocó una emoción especialmente intensa en una de las grandes estrellas del equipo, el centrocampista del Tottenham Xavi Simons, y volvió a poner de manifiesto el profundo vínculo personal que existe entre ambos. Simons, que se perdió el Mundial de 2026 por una grave lesión en la rodilla derecha, no ocultó en sus redes sociales su satisfacción al ver al hombre cuyo nombre lleva al frente de la selección. Sobre ello, Goal.com informa .

Según se ha sabido, la historia del nombre del joven futbolista neerlandés se remonta precisamente a una leyenda del fútbol español. En entrevistas anteriores, la madre de Simons reveló que recibió su nombre en honor al centrocampista que dirigía con maestría el juego del gigante catalán, el FC Barcelona. Mientras sus padres se devanaban los sesos para elegir un nombre para su hijo, vieron un partido en el que participaba aquel jugador y tomaron la decisión al instante. Desde entonces, esta simbiosis ha continuado tanto en la academia La Masia como en la posterior carrera del futbolista.

Estabilidad en el cuerpo técnico y un nuevo enfoque

Además de depositar su confianza en el nuevo entrenador, la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) garantizó la estabilidad necesaria al mantener a técnicos locales en el cuerpo técnico. Según los informes, Ruud van Nistelrooy continuará formando parte del staff. El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid demostró su gran potencial durante el último Mundial y ejercerá de puente clave entre el legado de la etapa de Ronald Koeman y las nuevas ideas tácticas de Xavi Hernández.

El entrenador de porteros, Patrick Lodewijks, también conservará su puesto. Con esta decisión, la federación neerlandesa pretende combinar la filosofía ofensiva de Xavi, basada en la posesión del balón, con la estructura existente. El técnico catalán, de 46 años y primer entrenador extranjero al frente de la selección desde finales de la década de 1970, afronta una gran responsabilidad y busca transformar radicalmente el estilo de juego del equipo mediante un contrato de larga duración.

Los retos que vienen

La renovada selección de los Países Bajos afrontará su primera gran prueba bajo las órdenes del nuevo seleccionador en la Liga de Naciones. En septiembre, los Oranje recibirán a Alemania en el Johan Cruyff Arena. Después de este encuentro, el equipo disputará partidos de grupo contra Serbia y Grecia, una oportunidad ideal para que el seleccionador termine de definir su sistema táctico antes de la fase de clasificación para la Eurocopa.