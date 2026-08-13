Nueva era para los clubes uzbekos en Asia: detalles de la temporada 2026/2027

El fútbol uzbeko está a punto de dar otro paso histórico y de gran importancia en el escenario asiático. En la temporada 2026/2027, el país participará por primera vez en la competición más prestigiosa de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), la — Liga de Campeones Élite de la AFC en la fase principal con dos equipos .

Hasta ahora, Uzbekistán nunca había contado con dos representantes simultáneos en esta competición de élite durante una misma temporada.

Del Pakhtakor una goleada y su histórica vigésima participación

El Pakhtakor de Taskent recibió al Al-Hussein jordano en la ronda de clasificación y lo goleó por 3-0, sellando así su pase a la Liga de Campeones Élite.

En el partido disputado el 11 de agosto, los «Leones» contaron con Dostonbek Hamdamov como autor de un doblete, mientras que el experimentado centrocampista iraquí Bashar Rasan marcó el último gol y puso el definitivo 3-0 en el marcador.

Gracias a este éxito, el Pakhtakor participará por vigésima vez en la principal y más prestigiosa competición asiática de clubes de su historia.

Neftchi, clasificado directamente; Nasaf, en la Liga de Campeones 2

Como campeón vigente del país, el club de Fergana Neftchi había obtenido una plaza directa en la fase principal de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Ahora, el Pakhtakor acompañará al equipo de Fergana.

Asimismo, en la segunda competición asiática por importancia — la Liga de Campeones 2 de la AFC el equipo de Qarshi, Nasaf, defenderá el honor de Uzbekistán. El conjunto de Qarshi, ganador de la medalla de bronce en el campeonato nacional, accedió directamente a la fase de grupos.

Clubes uzbekos que jugarán en Asia durante la temporada 2026/2027:

Liga de Campeones Élite de la AFC: Neftchi y Pakhtakor

Liga de Campeones 2 de la AFC: Nasaf

¡Deseamos suerte y muchos triunfos a nuestros representantes en estos torneos, que reúnen a los mejores clubes de Asia!