El Barça vuelve a activarse en el tramo final del mercado de fichajes de verano

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El Barça vuelve a activarse en el tramo final del mercado de fichajes de verano

A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes de verano, el FC Barcelona se prepara para intensificar su actividad. El club catalán planea cerrar varias operaciones para dar salida a los jugadores sobrantes, ampliar su margen salarial e inscribir cuanto antes a los futbolistas que aún no han sido registrados. Según Goal.com que informa.

Según el diario Sport, el principal objetivo de la directiva del FC Barcelona está claro. El club quiere fichar a un nuevo delantero y considera prioritarias las opciones de Julián Álvarez, además de Rodri y Cancelo. Sin embargo, la dirección deportiva también pretende cerrar otra operación importante en los últimos compases del mercado.

Deco busca un defensa central

Desde el inicio del mercado de fichajes de verano, el director deportivo del club, Deco, trabaja intensamente para reforzar el eje de la defensa. Su principal deseo es incorporar a un central de alto nivel, preferiblemente zurdo. Si las posibilidades económicas lo permiten, el fichaje podría cerrarse en los últimos días del mercado.

En un primer momento, el director deportivo intentó fichar al defensa del Inter Alessandro Bastoni. Sin embargo, la operación fracasó debido a las diferencias deportivas entre las partes y al elevado precio fijado por el club milanés. Después, las negociaciones para reforzar la defensa se calmaron temporalmente.

La salida de Ronald Araújo cambió los planes

Sin embargo, la salida de Ronald Araújo volvió a convertir en prioritaria la búsqueda de un defensa para el FC Barcelona. Como resultado, el club tomó la firme decisión de fichar a un nuevo jugador. El entrenador Hansi Flick está satisfecho por ahora con la pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín, pero también entiende la importancia de reforzar la plantilla con un futbolista de alto nivel si surge una buena oportunidad.

La plantilla también cuenta con Andreas Christensen y Eric García, y se espera que uno de ellos juegue muchos minutos como lateral durante la temporada. En los próximos días se conocerá el desenlace de los últimos movimientos del club catalán en el mercado y de su situación financiera.

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