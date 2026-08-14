Los aficionados no lo reconocieron: Ronaldo cambia de look antes de su primer partido (foto)

Arabia Sauditael delantero del Al Nassr saudí y capitán de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo sorprendió a sus aficionados antes del inicio de la nueva temporada de fútbol.

La legendaria estrella de 41 años compartió en su página oficial de redes sociales una foto en la que mostraba su renovado aspecto: el futbolista se tiñó el cabello de un color naranja intenso, parecido al de un zorro, y apareció con una nueva imagen.

Al Nassr inicia la defensa de su título

Esta renovación no es casualidad: el 15 de agosto, Al Nassr disputará contra Al Fateh su primer partido oficial de la nueva temporada de la Saudi Pro League.

Cabe recordar que, al término de la temporada pasada, el equipo de Riad ganó el campeonato nacional y se alzó con el trofeo. Ahora el club deberá defender con éxito su título de campeón.

Una productividad que desafía la edad: ¡36 goles en 42 partidos!

Cristiano Ronaldo sigue mostrando un estado de forma excepcional y ofreciendo resultados fantásticos. Durante la temporada 2025/2026, el delantero portugués jugó con Al Nassr y su selección nacional:

En todas las competiciones: 42 partidos;

Goles: 36 tantos.

El contrato vigente del futbolista con el club Al Nassr está firmado hasta el verano de 2027. El prestigioso portal Transfermarkt estima actualmente el valor de mercado de Ronaldo en 10 millones de euros .

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