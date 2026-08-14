¿En qué no logran ponerse de acuerdo el Barça y Manchester City por el traspaso de Rodri?

El fútbol mundial vive una nueva saga del mercado de verano, tan sonada como inesperada. «Manchester City» centrocampista Rodri intenta retrasar su regreso a Inglaterra debido a su deseo de fichar por el «Barça».

Según el prestigioso medio catalán Sport.es la estrella española ha pedido permiso especial a la directiva para no regresar a Manchester hasta que concluyan por completo las negociaciones oficiales entre los clubes.

La obligación de incorporarse a los entrenamientos y el desacuerdo económico

Según la fuente, las vacaciones oficiales del centrocampista de 30 años terminaron el 13 de agosto. De acuerdo con el procedimiento vigente, debía llegar el 14 de agosto al campamento del entrenamiento matutino de los Citizens e incorporarse al grupo.

Aunque Rodri está pidiendo tiempo adicional con la esperanza de resolver el acuerdo cuanto antes, se señala que deberá acudir a los entrenamientos para evitar una sanción si el club no le concede permiso. El futbolista confía ahora en que las discrepancias sobre las condiciones económicas del traspaso entre los dos gigantes se resuelvan pronto de forma positiva.

Las estadísticas de Rodri la temporada pasada

El experimentado centrocampista registró las siguientes cifras la temporada pasada «Manchester City»:

Premier League inglesa (2025/2026): 21 partidos y 1 gol;

Liga de Campeones: 5 partidos, sin acciones decisivas.

Si los clubes consiguen alcanzar finalmente un acuerdo sobre los aspectos económicos, el regreso de Rodri a España y su llegada al centro del campo del «Barça» podrían convertirse en uno de los fichajes más importantes del verano.

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