Leandro Paredes rechaza la oferta del Milan y se queda en Boca

El centrocampista de la selección argentina y de Boca Juniors, Leandro Paredes, rechazó categóricamente la oferta del club italiano AC Milan durante el mercado de fichajes europeo. Según TyC Sports, el experimentado futbolista de 32 años declaró que, pese al interés del gigante de la Serie A, quería centrarse por completo en ganar títulos con el club de su infancia y se negó a iniciar negociaciones. Goal.com informa de ello.

Los representantes del AC Milan se pusieron en contacto con el entorno del campeón del mundo para analizar las condiciones de un posible traspaso. Sin embargo, el propio jugador les pidió que no presentaran una oferta oficial al club italiano y que no molestaran a la directiva de Boca Juniors. Paredes tomó esta decisión de inmediato para preservar la estabilidad del equipo y centrarse únicamente en las competiciones nacionales.

Una amplia experiencia europea y un emotivo regreso a Boca

Al responder a la llamada del club de San Siro, Paredes agradeció el interés mostrado, pero afirmó claramente que ahora se encuentra exactamente donde quiere estar. Con contrato hasta finales de 2028, el internacional argentino demostró su compromiso de llevar a su equipo hacia el éxito en el campeonato nacional.

Si el traspaso se hubiera concretado, habría supuesto otro regreso de este experimentado futbolista al fútbol italiano. Cabe recordar que Paredes, durante su exitosa carrera europea, jugó en el Chievo en 2014, además de vestir las camisetas de Empoli, Roma, Zenit, Paris Saint-Germain y Juventus. Su emotivo regreso a Boca Juniors a mediados de 2025 cerró el círculo, mientras que sus sólidas actuaciones en la Liga Profesional también le permiten conservar su lugar en la Albiceleste.

El Clausura y la lucha por el campeonato, en el horizonte

Una vez zanjado este rumor de fichaje, toda la atención se centra en los próximos partidos importantes del torneo local. Boca Juniors visitará el sábado a Platense por el Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca prolongar su racha de resultados positivos y mantener la regularidad en la intensa lucha por el título de campeón.

Para el capitán de Boca, el objetivo prioritario sigue siendo conquistar grandes trofeos con el club de su corazón y dejar una huella imborrable en La Bombonera. Esta determinación aumentó aún más el respeto de los aficionados hacia Paredes y volvió a confirmar su condición de principal líder del equipo esta temporada.