Un Samsung Galaxy S25+ se incendió durante la carga

En China, el incendio de un smartphone insignia Samsung Galaxy S25+ mientras se cargaba durante la noche atrajo la atención pública y volvió a poner sobre la mesa la seguridad de los usuarios. El grave incidente generó un amplio debate en el mundo de la tecnología, ya que en los últimos tiempos se habían registrado varios casos similares relacionados con los dispositivos de última generación del fabricante surcoreano. Sobre el caso, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el incidente ocurrió el 31 de julio. Durante la noche, mientras el smartphone permanecía conectado a la red eléctrica, se oyó una fuerte explosión y la habitación se llenó de olor a humo. Gracias a la vigilancia y la rápida reacción de la familia, lograron apagar el incendio por sus propios medios. Por suerte, nadie resultó herido. Sin embargo, el dispositivo quedó completamente inutilizado.

Resultados de la investigación y posición de la empresa

El dispositivo afectado fue enviado el 5 de agosto a un centro de servicio de Samsung en Corea del Sur para ser examinado. Una semana después, el 12 de agosto, los especialistas de la empresa presentaron sus conclusiones. En un comunicado oficial, Samsung afirmó que el smartphone había sufrido una caída anteriormente, lo que habría provocado un daño oculto en la batería.

Según la versión de la empresa, precisamente ese daño mecánico habría provocado el incendio al conectarlo a la red eléctrica. Por ello, el incidente fue calificado como resultado de una negligencia, y el fabricante se negó categóricamente a pagar cualquier compensación a la víctima.

Conflicto entre las partes y problemas anteriores

Sin embargo, el propietario del dispositivo discrepó rotundamente de las conclusiones de la empresa. En su opinión, los daños del panel trasero y del chasis se produjeron durante la explosión de la batería y el incendio, y no fueron consecuencia de una caída. El consumidor también solicitó a los representantes de Samsung un informe pericial detallado y documentos que justificaran los motivos del rechazo, pero la empresa no quiso proporcionar esa información.

Los expertos señalan que resulta preocupante que este tipo de fallos no se observe por primera vez. Según datos de fuentes abiertas, ya se habían registrado incidentes peligrosos similares relacionados con smartphones de la serie Galaxy S25:

en octubre de 2025 se informó de que un Galaxy S25+ se había incendiado;

en enero de 2026 surgió otro problema similar con un modelo S25+;

en mayo de 2026 también se produjo un incendio parecido en un smartphone Galaxy S25 FE.

Este caso ha vuelto a poner de actualidad las normas de seguridad aplicables al uso de tecnologías costosas y la responsabilidad del fabricante. Se espera que la víctima continúe defendiendo sus derechos.