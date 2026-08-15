¿Cómo sorprendió Romelu Lukaku a los aficionados del Fenerbahçe?

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¿Cómo sorprendió Romelu Lukaku a los aficionados del Fenerbahçe?

La estrella del fútbol europeo, el experimentado delantero belga Romelu Lukaku dejó el Napoli italiano para incorporarse oficialmente al equipo de Estambul, Fenerbahçe se incorporó oficialmente al equipo.

Tras llegar a su nuevo club, el delantero de 33 años declaró en su primera entrevista extensa para el canal oficial del club en YouTube que no pretende limitarse a marcar goles, sino que también quiere acercarse a la cultura turca y a los aficionados.

«Empezaré las clases de turco el lunes»

Lukaku se ha propuesto aprender el idioma para adaptarse más rápido al equipo y comunicarse directamente con los aficionados locales:

«Creo que empezaré las clases el mismo lunes. Quiero aprender turco. En todos los clubes en los que he jugado a lo largo de mi carrera, he querido comunicarme con la gente en su propio idioma.

Espero poder hablar turco con fluidez en tres o cuatro meses. No será fácil, pero haré todo lo posible para alcanzar mi objetivo».

«Esperé este fichaje durante un mes»: un sueño de infancia y una historia familiar

El delantero belga destacó que su decisión de mudarse a Estambul estaba estrechamente relacionada no solo con sus ambiciones deportivas, sino también con sus lazos familiares:

  • Un segundo hogar: El padre de Lukaku jugó en el campeonato turco en 1996. Recordando su infancia, el delantero declaró: «Como mi padre jugó aquí, este hermoso país es para mí como un segundo hogar. Recuerdo muy bien aquellos días; fue precisamente entonces cuando tomé la firme decisión de convertirme en futbolista profesional», señaló.

  • Una tradición familiar: Su hermano Jordan Lukaku también jugó en Turquía en el pasado. Romelu, por su parte, ya había disputado anteriormente su único partido oficial en Turquía precisamente en el estadio del Fenerbahçe, el Şükrü Saracoğlu;

  • Un paso esperado durante mucho tiempo: El futbolista afirmó sentirse orgulloso de que las negociaciones, que se prolongaron durante un mes, concluyeran con éxito y de vestir la camiseta de un club con una gran historia.

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Romelu LukakuFenerbahçeNapoliEstambulYouTube
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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