El mercado de smartphones baratos se contrae con fuerza en Estados Unidos

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El mercado de smartphones baratos se contrae con fuerza en Estados Unidos

Según Counter Research, las ventas de smartphones en Estados Unidos disminuyeron un 5 % en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. La caída afectó especialmente al segmento de precios más bajo: las ventas de dispositivos de menos de 100 dólares se desplomaron un 64 %. Ixbt.com informa .

Según los expertos, los fabricantes se vieron obligados a dejar de suministrar estos modelos o a intentar subir sus precios ante el fuerte aumento del coste de la memoria y el almacenamiento. La principal causa del encarecimiento de los componentes es que los grandes operadores de infraestructuras cloud están comprando activamente piezas para sistemas de inteligencia artificial.

Un duro desafío para los fabricantes de dispositivos baratos

Esta situación fue especialmente difícil para las empresas que fabrican smartphones de gama básica, ya que sus márgenes de beneficio son muy reducidos. El aumento de los precios del combustible y de otros productos básicos, provocado por los conflictos en Oriente Medio, también ejerció una presión adicional sobre la demanda de los consumidores.

En un contexto de caída general del mercado, las ventas de las cuatro marcas líderes —Apple, Samsung, Motorola y Google— solo disminuyeron un 4 %. En cambio, los pequeños fabricantes restantes perdieron el 45 % de sus ventas. Las grandes empresas demuestran que, gracias a las economías de escala, pueden comprar componentes en condiciones mucho más favorables.

Cambios en la estructura del mercado

En medio de la crisis actual, Samsung y Motorola lograron reforzar su posición en el segmento de smartphones prepago. Aunque las ventas de estos dispositivos se redujeron un 11 % en Estados Unidos, la cuota conjunta de ambas marcas en el mercado aumentó.

Al mismo tiempo, los fabricantes se ven obligados a adaptarse a las difíciles condiciones. Motorola, en particular, subió el precio de algunos modelos Moto G, mientras que Samsung encareció 50 dólares el Galaxy A17 en julio. Como resultado, el segmento de smartphones de entre 200 y 300 dólares triplicó su cuota de mercado en un año.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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