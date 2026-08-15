Ferran Torres entra en el top 5 de las ventas más caras de la historia del Barcelona

El club español Barcelona anunció oficialmente el traspaso de su delantero de 26 años Ferran Torres al Paris Saint-Germain. La salida pone fin a la etapa del futbolista en Cataluña, pero también se convierte en una de las operaciones financieras más importantes de la historia del club y lo incluye en el selecto grupo de ventas récord. Goal.com informa que.

Según Mundo Deportivo, este traspaso dejará aproximadamente 50 millones de euros en las arcas azulgranas. Como resultado, Ferran Torres ocupa el prestigioso quinto puesto en la lista de las ventas más caras de la historia del Barcelona.

En realidad, el contrato vigente del futbolista se extendía hasta el verano de 2027. Sin embargo, la estrella española quería afrontar nuevos retos en su carrera, y esta situación permitió alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Beneficio económico y detalles del fichaje

Con este traspaso, el Barcelona ha logrado recuperar gran parte del dinero que había pagado anteriormente para fichar al jugador procedente del Manchester City. Cabe recordar que los azulgranas lo incorporaron por 55 millones de euros garantizados, más otros 10 millones en variables.

Los fondos obtenidos son una excelente noticia para la directiva del Barcelona, que planea reforzar aún más la plantilla antes del mercado de fichajes de verano. Tanto el club como el propio jugador salen ganando con el cambio: el equipo obtiene los recursos económicos necesarios y el futbolista consigue la oportunidad de demostrar su valía en un nuevo entorno.

Las ventas más caras de la historia del club

La historia de los traspasos del Barcelona demuestra que el club siempre ha vendido a sus figuras por precios elevados. El delantero brasileño Neymar figura como el líder absoluto de esta lista.

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain pagó la cláusula de rescisión del jugador para llevárselo a Francia. Aquel traspaso de 222 millones de euros sigue siendo hasta hoy el fichaje más caro de la historia del fútbol mundial.