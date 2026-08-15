Manchester United y Milan se enfrentarán en un amistoso en Polonia

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Manchester United y Milan se enfrentarán en un amistoso en Polonia

Los equipos más prestigiosos del fútbol europeo han entrado en la fase decisiva de su preparación de pretemporada. Según Goal.com, hoy, en la ciudad polaca de Wrocław, Manchester United y Milan se enfrentarán en un partido amistoso. Este duelo será la última prueba importante para ambos entrenadores antes del inicio de la temporada. Goal.com informa .

Este encuentro será la última etapa de preparación del equipo de Milan antes de su debut en la Serie A bajo las órdenes de Ruben Amorim. Los milanistas disputarán su primer partido oficial de la temporada el 23 de agosto contra el Torino. Sin embargo, el equipo atraviesa actualmente serios problemas de plantilla y cambios en el mercado de fichajes.

Bajas y nuevos fichajes

Según la fuente, varios futbolistas importantes del Milan no podrán jugar debido a lesiones o decisiones técnicas. Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku han quedado fuera de la convocatoria porque no entran en los planes del entrenador. Además, Gabbia, Gimenez, Leao y Pulisic se perderán el viaje por lesiones de distinta gravedad.

A pesar de ello, en este encuentro, Milan espera que su nuevo fichaje Gonçalo Ramos, la incorporación más cara del verano y de la historia del club, haga su debut no oficial. Su desempeño en ataque genera gran interés entre los aficionados.

Alineaciones probables

La lista de jugadores que podrían saltar al campo ha despertado la atención de los especialistas. El equipo local, Manchester United está dirigido por Michael Carrick y se espera que utilice un sistema 4-2-3-1:

  • Portero: Lammens
  • Defensas: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Centrocampistas: Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha
  • Delantero: Mbeumo
Por su parte, el equipo de Milan dirigido por Ruben Amorim podría alinearse con un 3-4-2-1. Este partido permitirá a ambos entrenadores probar nuevas ideas y definir el once óptimo antes de los encuentros oficiales.

Cabe recordar que Milan ya había empatado contra el Inter en el derbi de Perth durante su preparación de verano, antes de perder por un contundente 3-0 ante Chelsea en Indonesia. Este encuentro en Polonia será la última oportunidad de los milanistas para corregir errores y recuperar la confianza antes del inicio de la Serie A.

Manchester UnitedAC MilanFútbolPartido AmistosoSerie A
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