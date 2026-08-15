Mikel Arteta anuncia su decisión final sobre su futuro en el Arsenal

El entrenador del club londinense Arsenal Mikel Arteta aclaró por completo su futuro en el equipo y la cuestión de un nuevo contrato antes del duelo de la Supercopa de Inglaterra.

El contrato actual del técnico español de 44 años con los Gunners está vigente hasta el verano de 2027. Las partes habían aplazado temporalmente las negociaciones oficiales sobre un nuevo acuerdo debido al mercado de fichajes de verano. En una entrevista con ESPN, el entrenador respondió contundentemente a las diversas preocupaciones surgidas al respecto.

« Resolveremos este asunto en cuanto tengamos la oportunidad »

Arteta subrayó con firmeza que está plenamente satisfecho con su trabajo en el club londinense y que no tiene intención de marcharse:

« Los aficionados y la directiva no tienen absolutamente nada de qué preocuparse, porque mi único deseo es quedarme aquí. Soy muy feliz en el Arsenal. Estoy agradecido de trabajar cada día con mis compañeros y los futbolistas que me rodean. En cuanto surjan el momento y la oportunidad adecuados, resolveremos fácilmente la cuestión del contrato. Todo es muy sencillo. »

« Ahora hay tareas más importantes »

El técnico español explicó que formalizar el contrato no es actualmente una prioridad para el club:

« En el fútbol siempre surgen prioridades diarias y más importantes. Estamos abordando este asunto con tranquilidad junto al club y la duración del contrato no supone ningún problema. Mi deseo es continuar en Londres. Mi compromiso con el club y el proyecto no ha cambiado lo más mínimo. Por eso, todos los asuntos se resolverán a su debido tiempo y de forma natural. »

Próximamente « Manchester City »: el duelo de la Supercopa contra

El conjunto londinense afronta una dura batalla por el primer trofeo de la nueva temporada:

Competición: Supercopa de Inglaterra (FA Community Shield)

Partido: « Arsenal » — « Manchester City »

Fecha: 16 de agosto (domingo)

Este encuentro será la principal prueba del equipo de Mikel Arteta antes de la nueva temporada, además de una oportunidad para medir sus fuerzas y mostrar sus ambiciones de título.

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