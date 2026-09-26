El Real Madrid, preocupado por la lesión de Kylian Mbappé

El Real Madrid está seriamente preocupado por la lesión de rodilla de su delantero estrella, Kylian Mbappé. A pesar de haber marcado el gol decisivo con la selección francesa, el capitán tuvo que abandonar el campo prematuramente, lo que genera una situación compleja para el club blanco antes de sus próximos partidos cruciales. Así lo informa Goal.com informa .

Según Mundo Deportivo, Zinedine Zidane ganó su primer partido como seleccionador de Francia en Turquía por 1-0. El autor del único gol fue Kylian Mbappé. Sin embargo, un incidente en los últimos minutos empañó la alegría del equipo.

Detalles de la lesión y examen médico

Según un comunicado de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el delantero sufre una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda con hiperextensión de la articulación. Por ello, el jugador ha sido liberado de la concentración y ha regresado inmediatamente a España para ser tratado por los médicos del Real Madrid.

El cuerpo médico del club ha iniciado exámenes exhaustivos para evaluar el estado exacto del jugador. Según las estimaciones iniciales de los especialistas, el tiempo de recuperación podría variar según la gravedad:

Esguince leve: de 2 a 3 semanas de baja

Lesión moderada: de 4 a 6 semanas de baja

Complicaciones: de 8 a 12 semanas de recuperación

El único aspecto positivo tras el partido en Turquía es que Mbappé salió del vestuario sin muletas ni ayuda, aunque cojeando ligeramente.

Una prueba difícil para el Real Madrid

Esta lesión llega en el peor momento para los Los Blancos. El gigante español, en una fase decisiva de la temporada, ya afrontaba varios problemas. En particular, la falta de regularidad de Vinicius Junior en las últimas semanas está afectando a la línea de ataque.

Además, la enfermería del club ya cuenta con jugadores como Federico Valverde, Rodrygo y Brahim Diaz. La baja de Kylian Mbappé limita aún más las opciones del cuerpo técnico y complica seriamente la preparación del equipo para el apretado calendario venidero.