la Supercopa de Inglaterra (FA Community Shield), el Arsenal derrotó ampliamente a su histórico y acérrimo rival, « Manchester City», al marcar tres goles sin recibir ninguno y vencer por 3-0. Así, el club levantó el 18.º Community Shield de su historia.

Tras el partido, el entrenador del club londinense, Mikel Arteta declaró con entusiasmo a TNT Sports que le habían impresionado la pasión de sus jugadores, el alto nivel mostrado pese a la corta preparación y la aparición de nuevos líderes en el equipo.

«Me sorprendió un poco: ocho o nueve jugadores habían llegado cinco días antes»

Arteta destacó que el nivel mostrado por sus pupilos en Wembley le había dejado asombrado, pese a que la pretemporada se había desarrollado de forma fragmentada:

«Jugamos muy bien desde el comienzo de la temporada. Actuar a un nivel tan alto, con el deseo que mostramos y la reacción de los jugadores, me impresionó mucho. Les dije a los chicos que me había gustado mucho su actuación de hoy. La verdad es que me sorprendió un poco. Durante la pretemporada, nuestra plantilla se había dividido en tres grupos. Ocho o nueve jugadores se incorporaron apenas cinco días antes, pasaron las pruebas y solo realizaron dos días completos de entrenamiento. En esas condiciones, su actuación de hoy es realmente extraordinaria. Esto demuestra claramente el enorme deseo de ganar y el alto nivel de calidad de nuestros jugadores».

Solis, autor de dos asistencias, y el nuevo centrocampista del Arsenal

El técnico español elogió especialmente a los futbolistas que brillaron durante el encuentro, en particular a Solis, el nuevo integrante del equipo:

La gran inteligencia de Solis: «Solis se adaptó muy rápido al equipo. Su comprensión del juego es asombrosa. En situaciones en las que otros podrían tomar una decisión apresurada, él siempre elige correctamente. Es muy inteligente y preciso en sus movimientos. Hoy mantuvo la calma incluso en las zonas más estrechas del campo y dio dos asistencias»;

La excelencia en el centro del campo: «Ahora tenemos un centro del campo muy fuerte y competitivo. Hemos mejorado la calidad año tras año y han surgido muchos líderes en la plantilla. Contamos con jugadores de características diferentes, pero juntos pueden convertirse en un equipo sólido y unido sobre el terreno de juego».

«Manchester City» demuestra claramente las ambiciones del Arsenal: retener el título y ser el principal favorito en la nueva temporada de la Premier League.

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