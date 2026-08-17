Maresca revela las razones de la derrota por 0-3 ante Arsenal

El inicio de la nueva temporada en Inglaterra Manchester City y su nuevo entrenador Enzo Maresca comenzó con una inesperada y contundente derrota. En el estadio de Wembley, en el marco de la Supercopa de Inglaterra (FA Community Shield), el vigente campeón Arsenal marcó tres goles sin respuesta ante los citizens.

Tras el partido, el técnico italiano, que habló en BBC Radio 5 Live, explicó abiertamente los errores de su equipo en su primer encuentro oficial y por qué no fue posible rescatar el partido.

El gol encajado a los 23 segundos y las ocasiones desperdiciadas

Maresca destacó que el gol marcado en el primer minuto influyó seriamente en el desarrollo del encuentro:

«Creo que el gol que encajamos a los 23 segundos, por desgracia, influyó en todo el partido. Estoy decepcionado, porque en enfrentamientos de tan alto nivel los equipos suelen estar muy igualados. Contra rivales así, encajar un gol hace que sea extremadamente difícil remontar. Sin embargo, nuestra reacción después del gol fue mucho mejor. Antes de que marcaran el segundo, tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras para empatar. Pero, por desgracia, no supimos aprovecharlas y encajamos también el segundo gol. Con el 0-2, la situación se complicó aún más».

«Tenemos grandes retos por delante: nuestra atención está puesta en la Premier League»

El técnico del City señaló que la temporada acaba de comenzar y que es necesario trabajar seriamente en estos errores:

Errores y una nueva etapa: «Después del primer gol, quedé bastante satisfecho con la reacción del equipo, porque creamos ocasiones y tomamos la iniciativa. El segundo gol fue consecuencia de nuestros errores, pero la temporada acaba de empezar»;

Preparación para el inicio de la Premier League: «Los partidos de la Premier League comienzan el próximo domingo y ahora debemos centrar toda nuestra atención en el campeonato»;

Aspectos que deben mejorar: «Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Hay muchos aspectos que debemos mejorar. Incluso si hubiéramos ganado, había puntos que debíamos reforzar aún más».

Los jugadores de Enzo Maresca intentarán, ya en la primera jornada de la Premier League inglesa, tras la derrota en Wembley, extraer las conclusiones correctas y reivindicarse ante sus aficionados.

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