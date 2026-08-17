La publicación viral de Khabib Nurmagomedov tras la final del UFC 330

El prestigioso torneo de artes marciales mixtas que concluyó en Filadelfia, Estados Unidos, el UFC 330 tuvo su combate estelar en el centro de la atención de los aficionados al MMA de todo el mundo. El actual campeón ruso del peso wélter, Islam Makhachev, se enfrentó al peligroso contendiente irlandés, Ian Machado Garry,en un intenso combate de cinco asaltos, ganó por decisión de los jueces y defendió con éxito su cinturón.

Tras el combate, el excampeón invicto de la UFC y uno de los amigos y mentores más cercanos de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, publicó un mensaje especial en sus redes sociales para felicitar a Islam por este éxito histórico.

«Conquistó todas las cimas y batió el récord»

Khabib Nurmagomedov destacó el lugar de Makhachev en la historia del deporte y le expresó sus mejores deseos:

«“Éxito” es una palabra que tiene un significado especial en el deporte. Islam y “éxito” se han convertido casi en sinónimos. Conquistó todas las cimas que se podían alcanzar en este deporte, batió el récord de victorias consecutivas en la historia de la UFC y merece ser considerado uno de los mejores atletas que han pisado el octágono. Que Allah Todopoderoso te proteja siempre, te guarde en la bondad y la bendición, hermano».

Una racha histórica de victorias y estatus de leyenda

La victoria sobre Ian Machado Garry reforzó aún más el estatus de Makhachev como líder indiscutible de la historia de la UFC:

Récords batidos: Islam Makhachev estableció la racha de victorias más larga en la historia de la organización, superando el récord de Anderson Silva;

29.ª victoria: Con este resultado, Islam elevó a 29 su número de victorias en la carrera e igualó la marca de Khabib Nurmagomedov (29-0).

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