La publicación viral de Khabib Nurmagomedov tras la final del UFC 330

·4·Deportes
La publicación viral de Khabib Nurmagomedov tras la final del UFC 330

El prestigioso torneo de artes marciales mixtas que concluyó en Filadelfia, Estados Unidos, el UFC 330 tuvo su combate estelar en el centro de la atención de los aficionados al MMA de todo el mundo. El actual campeón ruso del peso wélter, Islam Makhachev, se enfrentó al peligroso contendiente irlandés, Ian Machado Garry,en un intenso combate de cinco asaltos, ganó por decisión de los jueces y defendió con éxito su cinturón.

Tras el combate, el excampeón invicto de la UFC y uno de los amigos y mentores más cercanos de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, publicó un mensaje especial en sus redes sociales para felicitar a Islam por este éxito histórico.

«Conquistó todas las cimas y batió el récord»

Khabib Nurmagomedov destacó el lugar de Makhachev en la historia del deporte y le expresó sus mejores deseos:

«“Éxito” es una palabra que tiene un significado especial en el deporte. Islam y “éxito” se han convertido casi en sinónimos. Conquistó todas las cimas que se podían alcanzar en este deporte, batió el récord de victorias consecutivas en la historia de la UFC y merece ser considerado uno de los mejores atletas que han pisado el octágono.

Que Allah Todopoderoso te proteja siempre, te guarde en la bondad y la bendición, hermano».

Una racha histórica de victorias y estatus de leyenda

La victoria sobre Ian Machado Garry reforzó aún más el estatus de Makhachev como líder indiscutible de la historia de la UFC:

  • Récords batidos: Islam Makhachev estableció la racha de victorias más larga en la historia de la organización, superando el récord de Anderson Silva;

  • 29.ª victoria: Con este resultado, Islam elevó a 29 su número de victorias en la carrera e igualó la marca de Khabib Nurmagomedov (29-0).

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus contactos en Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Debate entre Dana White y Khabib: ¿cuánto pesa actualmente el excampeón?Debate entre Dana White y Khabib: ¿cuánto pesa actualmente el excampeón?Hoy, 10:56Djed Spence, traspasado del Tottenham al InterDjed Spence, traspasado del Tottenham al InterHoy, 10:17La Juventus renuncia al fichaje de Emiliano MartínezLa Juventus renuncia al fichaje de Emiliano MartínezHoy, 10:00El conflicto entre Neymar y Thiago Mendes: el saludo frío en São JanuárioEl conflicto entre Neymar y Thiago Mendes: el saludo frío en São JanuárioHoy, 09:53Oficial: ¡un nuevo entrenador toma las riendas de la selección de Escocia!Oficial: ¡un nuevo entrenador toma las riendas de la selección de Escocia!Hoy, 09:27Maresca revela las razones de la derrota por 0-3 ante ArsenalMaresca revela las razones de la derrota por 0-3 ante ArsenalHoy, 09:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov