Récord actualizado: Islam Makhachev revela los secretos de su combate contra Ian Machado Garry

En Filadelfia, Estados Unidos, se celebró UFC 330, un torneo numerado cuyo combate estelar enfrentó al campeón del peso wélter Islam Makhachev con el aspirante número 1, Ian Machado Garry,a quien derrotó para defender con éxito su cinturón de campeón.

Tras una intensa pelea de 25 minutos, el campeón ruso reveló los detalles de una peligrosa situación ocurrida en el cuarto asalto y que casi pudo acabar en nocaut.

«Me golpeó directamente en la nariz con la parte posterior de la cabeza»: el peligroso episodio del cuarto asalto

Makhachev explicó que se produjo una colisión especialmente fuerte cuando derribó al aspirante con un «slam»:

«En el cuarto asalto lo acorralé y ejecuté un “slam”. Pueden ver la repetición: me lesionó gravemente la nariz con la cabeza; la parte posterior de su cráneo impactó directamente contra mi nariz. Durante unos segundos se me nubló la vista y vi estrellas. Inmediatamente sentí que tenía la nariz rota o gravemente dañada. Sin embargo, después del combate los médicos me examinaron y confirmaron que, aparte de una contusión, no había ninguna otra lesión grave».

La decisión de los jueces y el polémico cuarto asalto

El combate completo de cinco asaltos en el octágono terminó con una decisión unánime de los jueces, aunque hubo diferencias en la puntuación de los asaltos:

La valoración de dos jueces: Sol D'Amato y Mike Bell dieron cuatro de los cinco asaltos al campeón vigente, con una puntuación de 49-46;

La puntuación del tercer juez: Eric Colon consideró que el aspirante Garry ganó no solo el tercer asalto, sino también el cuarto, en el que se produjo la fuerte colisión, y registró una puntuación de 48-47.

Se supera el récord histórico de Anderson Silva

Esta victoria sobre Ian Machado Garry abre una nueva página en la historia mundial de las MMA:

17 victorias consecutivas: Fue la 17.ª victoria consecutiva de Islam Makhachev en la UFC;

Récord absoluto: Con este resultado, el peleador ruso superó el histórico récord de Anderson Silva, vigente durante años, de la racha de victorias más larga en la historia de la organización, y consolidó su lugar entre los mejores atletas de la historia de la UFC.

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