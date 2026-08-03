Islam Makhachev reveló en qué asalto quiere derrotar a Ian Garry

El campeón del peso wélter de la UFC, Islam Makhachev, lanzó una contundente declaración antes de su primera defensa del título contra Ian Machado Garry. El luchador daguestaní afirmó que quiere derrotar a su rival antes de que termine el tercer asalto y subrayó que persigue un objetivo aún mayor: convertirse en uno de los mejores atletas de la historia de la UFC.

En este combate no solo estará en juego el cinturón de campeón, sino también un récord histórico. Makhachev comparte actualmente con Anderson Silva el récord de la racha de victorias más larga de la UFC, con 16 triunfos consecutivos. Una victoria sobre Garry lo convertiría en el único poseedor del récord.

«Soy el mejor luchador del mundo»

Makhachev no ocultó su confianza antes del combate. Afirmó que no quiere conformarse con sus resultados actuales y que aspira a ocupar un lugar especial en toda la historia de este deporte.

«Soy el mejor luchador del mundo, pero quiero convertirme en el mejor luchador de la historia de este deporte. Para superar el récord de Anderson Silva, tengo que derrotar a Ian Garry».

Para el campeón, el próximo resultado no será simplemente la victoria número 17 en las estadísticas. Planea prolongar la racha y dominar también durante mucho tiempo en una nueva categoría de peso.

Makhachev ocupa actualmente el primer puesto del ránking de la UFC libra por libra. Su récord profesional es de 28 victorias y una derrota.

¿Cómo se superará el récord de Anderson Silva?

Entre 2006 y 2012, Anderson Silva ganó 16 combates consecutivos en la UFC. Durante mucho tiempo, esta marca fue la mejor en la historia de la organización.

En noviembre de 2025, Makhachev igualó el récord de Silva al derrotar a Jack Della Maddalena. En ese combate también conquistó el cinturón del peso wélter y se convirtió en campeón de la UFC en dos categorías de peso.

En caso de victoria sobre Garry:

Indicador Resultado Racha actual 16 victorias Récord de Anderson Silva 16 victorias Si Garry es derrotado 17 victorias Resultado Récord individual en la historia de la UFC

Sin embargo, este récord no es suficiente para Makhachev. Sus declaraciones muestran que el campeón quiere construir su legado no solo mediante el número de victorias, sino también con defensas del título en una nueva división.

«Lo mantendré bajo presión»

Makhachev tampoco ocultó su plan para enfrentarse a su rival. Pretende impedirle moverse con libertad, ejercer una presión constante, controlarlo en el suelo y agotarlo físicamente.

«Lo mantendré bajo presión constante, lo controlaré, lo cansaré y lo derrotaré antes del límite. En el UFC 330 venceré a Ian Garry en tres asaltos».

Este plan encaja con el estilo habitual de Makhachev: es muy eficaz acorralando a sus rivales contra la jaula, llevándolos al suelo con derribos y controlándolos desde arriba.

Garry, sin embargo, destaca por su capacidad para mantener la distancia, moverse con rapidez en pie y lanzar contragolpes. Por eso, la principal batalla táctica girará en torno a si Makhachev puede acortar la distancia o si el aspirante irlandés consigue mantener el combate de pie.

Garry no es un aspirante cualquiera

Ian Machado Garry ocupa el primer puesto del ránking del peso wélter de la UFC. Su récord profesional es de 17 victorias y una derrota. El luchador irlandés ha ganado siete combates por KO y otro por sumisión.

Garry llega con tres victorias consecutivas. La UFC ha señalado sus triunfos sobre Carlos Prates, Michael Page y el excampeón Belal Muhammad como los principales motivos que le permitieron obtener una oportunidad por el título.

Makhachev también describió a su rival como un representante hambriento y ambicioso de la nueva generación:

«Tiene hambre de victorias y quiere ser campeón de la UFC. Pero soy superior a él en todos los aspectos».

La única derrota de la carrera de Garry llegó ante Shavkat Rakhmonov en un ajustado combate de cinco asaltos. Después, el luchador irlandés volvió a la senda de la victoria y se convirtió en el aspirante número uno de la división.

La primera defensa de Makhachev

El UFC 330 se celebrará el 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos. Debido a la diferencia horaria, el combate estelar en Uzbekistán tendrá lugar el 16 de agosto.

Será la primera defensa del cinturón del peso wélter de Makhachev desde que conquistó el título.

Detalles del combate Información Evento UFC 330 Combate Islam Makhachev — Ian Machado Garry Estado Combate por el título del peso wélter Fecha en Estados Unidos 15 de agosto Hora de Uzbekistán 16 de agosto Lugar Filadelfia, Estados Unidos Pronóstico de Makhachev Victoria en tres asaltos

Una gran promesa antes de una noche histórica

La declaración de Makhachev, quien promete derrotar a Garry en tres asaltos, ha aumentado aún más la presión antes del combate. Ahora se espera que el campeón no solo gane, sino que también haga realidad su pronóstico en el octágono.

Si cumple su promesa, logrará tres resultados importantes en una sola noche: defenderá por primera vez su cinturón, pondrá fin al sueño de Garry de ser campeón y superará el récord histórico de Anderson Silva.

Para Garry, sin embargo, también es la mayor oportunidad de su carrera. Si pone fin a la racha de victorias de Makhachev, podría cambiar en una sola noche el equilibrio de fuerzas en la UFC.

¿Creen que el combate terminará realmente en tres asaltos o Garry obligará al campeón a superar una dura prueba de cinco asaltos? ¡Dejen su opinión en los comentarios y compartan el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!