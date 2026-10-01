El partido amistoso internacional disputado en el estadio central Pakhtakor de Taskent concluyó con una victoria brillante y contundente de la selección nacional de Uzbekistán. En el duelo contra la selección de Siria, nuestros representantes mostraron una superioridad total, logrando anotar cuatro goles sin respuesta y finalmente 4:1 ganando el encuentro.

Husayn Norchaev, figura del partido, encendió el campo como autor de dos goles y una asistencia.

Inicio ofensivo y dos golpes en la primera parte

Tomando la iniciativa desde los primeros minutos, nuestra selección mantuvo una presión constante sobre la defensa rival:

Minuto 27 | 1:0: Tras un pase magistral de Husayn Norchaev, el centrocampista Sherzod Esanov abrió el marcador con un remate preciso.

Minuto 45 | 2:0: En los últimos segundos de la primera mitad, Akmal Mozgovoy lanzó un hermoso disparo desde larga distancia, superando una vez más al portero sirio.

El recital de Norchaev y los cambios finales

En la segunda parte, nuestros compatriotas no bajaron el ritmo:

Minuto 49 | 3:0: Tras un pase preciso del líder del equipo, Abbos Fayzullaev, Husayn Norchaev definió con maestría, sentenciando prácticamente el partido.

Minuto 90 | 4:0: Al final del juego, tras un centro del suplente Diyor Kholmatov, Husayn Norchaev firmó su doblete y amplió la goleada.

Minuto 90+2 | 4:1: En el tiempo añadido, el experimentado delantero sirio Mahmoud al-Mawas recortó distancias, suavizando ligeramente el marcador.

Detalles del amistoso y alineaciones:

Uzbekistán — Siria 4:1

Goles: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchaev (49, 90) — Mahmoud al-Mawas (90+2).

Amonestaciones: Mahmoud al-Aswad (11), Mahmoud Mahamadjonov (77).

Alineación de Uzbekistán:

Abduvohid Nematov, Abduqodir Khusanov (Nurmuhammad Abduganiev, 86), Behruz Karimov (Hojiakbar Alijonov, 63), Jahongir Urozov (Muhammad Hakimov, 86), Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 78), Odil Khamrobekov (Umarali Rakhmonaliev, 63), Aziz Amonov (Aziz Kholmurodov, 78), Husayn Norchaev, Abbos Fayzullaev (Jasurbek Jaloliddinov, 63), Sherzod Esanov, Mahmoud Mahamadjonov.

Alineación de Siria:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdullah al-Shami (Khalid Kurdaghli, 58), Jan Yahya Mustafa (Mahmoud al-Mawas, 58), Mahmoud al-Aswad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Osman (Wisam Dukhon, 88), Ahmad Yasin al-Dali (Zakaria Hannan, 46), Johannes Danho (Abdurrazzaq al-Muhammad, 58), Noah Leon (Omar al-Somah, 58), Alaa al-Din Yasin al-Dali (Muhammad al-Hallaq, 46).

Este amistoso sirvió como una prueba importante para el cuerpo técnico de nuestra selección, permitiendo evaluar el potencial de los jóvenes y fortalecer el banquillo. La victoria contundente brindó una verdadera alegría a los aficionados.