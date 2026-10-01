La nave espacial Falcon 9 parte hacia la EEI con la misión Crew-13

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La nave espacial Falcon 9 parte hacia la EEI con la misión Crew-13

Desde el centro espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, se realizó un importante vuelo espacial el 1 de octubre de 2026 por la noche (hora de Taskent). Según lo previsto, el cohete Falcon 9 despegó con la nave tripulada Crew Dragon. Esta misión se considera un hito clave en la cooperación espacial internacional. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según Ixbt.com, la tripulación de Crew-13 está compuesta por cuatro expertos experimentados. En particular, de acuerdo con los acuerdos sobre vuelos cruzados, el cosmonauta de Roskosmos Sergey Teteryatnikov forma parte de la tripulación. También se encuentran a bordo los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, junto con el representante de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk.

Vuelo orbital y récord de velocidad

Actualmente, la nave espacial Crew Dragon ha alcanzado con éxito la órbita prevista y se ha separado de la segunda etapa del cohete Falcon 9. Los expertos han confirmado que el carenado de la nave se abrió según lo planeado. Todos los procesos técnicos funcionan en modo nominal.

Cabe destacar que se espera que este vuelo sea uno de los más rápidos en la historia de la astronáutica estadounidense. La tripulación pasará poco menos de ocho horas en el espacio orbital. El acoplamiento de la nave con la Estación Espacial Internacional está programado para la noche (hora de la costa este de EE. UU.).

Misiones futuras e importancia

Se espera que el tiempo de viaje desde la superficie terrestre hasta la EEI sea uno de los más cortos de la historia. Esto representa un nuevo éxito en el campo de las tecnologías modernas y la ingeniería aeroespacial.

Una vez en la estación, la tripulación internacional comenzará una serie de experimentos científicos y tareas técnicas. Estas misiones conjuntas amplían las capacidades de la humanidad para explorar el espacio y sirven de base para futuras expediciones a largo plazo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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