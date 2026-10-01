Un piloto indio salva a 174 pasajeros de una catástrofe

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Un piloto indio salva a 174 pasajeros de una catástrofe

En un incidente ocurrido en un vuelo de Flydubai de Dubái a Tel Aviv, el capitán indio Smith Machchhar ayudó a salvar la vida de los pasajeros. El suceso tuvo lugar el 30 de septiembre.

Se informó que, durante el vuelo, el copiloto atacó al capitán. Posteriormente, el avión emitió señales de emergencia y descendió bruscamente en poco tiempo. A pesar de estar herido, Machchhar logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió a los pasajeros y a la tripulación tomar el control de la situación.

El avión transportaba a 174 pasajeros. Tras el incidente, la aeronave en Arabia Saudita, aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tabuk. Todos los pasajeros sobrevivieron.

Machchhar fue trasladado a un hospital en Arabia Saudita y se informó que su estado es estable. Trabaja para Flydubai desde 2022 y anteriormente se desempeñó en la aerolínea SpiceJet.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogiaron las acciones del piloto y reconocieron su valentía. La investigación sobre el incidente continúa.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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