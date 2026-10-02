Comparativa entre el iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra

La competencia entre los últimos buques insignia del mercado de smartphones siempre ha despertado un gran interés entre los usuarios y entusiastas de la tecnología. Según ixbt.com, los conocidos creadores de PhoneBuff han realizado una nueva comparativa interesante, enfrentando las capacidades de los dispositivos más avanzados de Apple y Samsung. Para excluir el factor humano y garantizar la imparcialidad de los resultados, se utilizó un manipulador robotizado especial durante las pruebas. Así lo informa Ixbt.com informa .

En la primera fase de las pruebas, ambos smartphones avanzaron casi al mismo ritmo, mostrando un rendimiento idéntico con pequeñas variaciones. Sin embargo, cuando el proceso llegó a una tarea compleja que requiere muchos recursos, como el reconocimiento de texto en Adobe, el buque insignia de Apple tomó una ventaja significativa. La ligera superioridad del dispositivo de Samsung en el procesamiento de video no fue suficiente para alcanzar a su rival.

Velocidad real y capacidades de memoria

Al finalizar la primera etapa, el iPhone 18 Pro Max cruzó la línea de meta primero. Cabe destacar que el dispositivo logró mejorar su tiempo en 10 segundos respecto al modelo de la generación anterior. Esta es una cifra significativa para una prueba que dura unos tres minutos. En la segunda ronda, se reiniciaron las mismas aplicaciones para comprobar la conservación de los programas en la RAM. Si las aplicaciones no se eliminan de la memoria, resulta prácticamente imposible que el dispositivo que va por detrás reduzca la diferencia.

El buque insignia de Samsung también terminó la segunda etapa en segundo lugar. En total, el retraso del dispositivo de la marca coreana fue de 12 segundos sobre un tiempo total de cuatro minutos. Aunque esta diferencia no es muy grande, sigue siendo un resultado notable. Cabe señalar que esta diferencia se debió casi en su totalidad a una sola tarea compleja: el proceso pesado en Adobe.

Pruebas bajo carga pesada

Los expertos no se detuvieron ahí e introdujeron un nuevo tipo de prueba aún más exigente para los dispositivos. Obligaron a ambos smartphones a grabar video en 4K de forma continua durante 10 minutos y luego reiniciaron las tareas más exigentes de la prueba principal. Los resultados mostraron que ambos dispositivos exhibieron características únicas bajo carga, pero la diferencia solo fue claramente perceptible en el Galaxy S26 Ultra.

Resultó que, bajo condiciones de fuerte calentamiento y carga, el iPhone 18 Pro Max solo se ralentizó un 1,9 % en promedio en comparación con su estado normal. El buque insignia de Samsung, por su parte, vio su rendimiento degradarse significativamente en condiciones difíciles, un 13,2 %. Esta comparativa ofrece una idea precisa de los procesadores móviles de última generación y sus capacidades en la gestión térmica y la ejecución de tareas pesadas.