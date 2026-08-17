Oficial: ¡Barcelona y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri!

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Oficial: ¡Barcelona y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri!

Una auténtica «bomba» ha explotado en el mercado mundial del fútbol. El club catalán, el FC Barcelona ha alcanzado Manchester Cityun acuerdo total por el traspaso de su centrocampista defensivo, ganador del Rodri Balón de Oro.

Según el insider más fiable del mundo, Fabrizio Romano, la directiva de los «citizens» ha aceptado la última oferta oficial presentada por los catalanes y ambas partes han llegado a un acuerdo.

Una oferta de 70 millones de euros y sus condiciones

Este fichaje se ha convertido en el principal y más caro objetivo del Barcelona durante el mercado de verano:

  • Importe del traspaso: Anteriormente, el Barcelona había ofrecido por el centrocampista español de 30 años 60 millones de euros en concepto de pago garantizado, más 10 millones de euros en variables, para un total de 70 millones de euros;

  • Siete años en Manchester: Rodri juega en Manchester City» desde la temporada 2019-2020 y se ha convertido en una figura central del sistema del equipo;

  • Estadísticas de la última temporada: La pasada temporada, la estrella española disputó 21 partidos en la Premier League y marcó un gol.

El ganador del Balón de Oro, campeón de todos los trofeos

Rodri llega al club catalán como un campeón absoluto, tras conquistar todas las cimas posibles del fútbol moderno:

  • A nivel internacional y continental: campeón del Mundial y de la Eurocopa con la selección española;

  • Hegemonía a nivel de clubes: Manchester City » ganó la Liga de Campeones de la UEFA, la Premier League en varias ocasiones, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Community Shield, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Este fichaje se considera un paso decisivo para que el Barcelona de Hansi Flick se convierta en uno de los grandes favoritos, no solo en LaLiga, sino también en la próxima Liga de Campeones de la UEFA.

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Shuhrat Razzakov
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