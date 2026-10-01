El fútbol inglés y la historia de la Premier League atraviesan una de sus crisis más graves, ya que el Manchester City ha sido declarado culpable de violaciones masivas de las normas financieras. Según Goal.com, el reconocido experto y exjugador Gary Neville expresó una profunda preocupación por el futuro del fútbol inglés tras este suceso, señalando que la competición podría enfrentarse al mismo destino trágico que el fútbol italiano en 2006. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

Según la decisión judicial, se determinó que el Manchester City infló artificialmente su situación financiera en más de 900 millones de libras esterlinas entre 2009 y 2018. Se afirma que esta situación está dañando la reputación global del campeonato más prestigioso del país y poniendo en grave riesgo su posición en el escenario internacional.

Escenario italiano y reputación internacional

En su intervención en el programa The Overlap, Gary Neville destacó que esta situación le recordaba al famoso escándalo del Calciopoli en Italia. En aquel entonces, debido a los eventos que sacudieron al fútbol europeo, el club Juventus fue despojado de sus títulos de campeón y descendido a una categoría inferior. Según Neville, la Premier League siempre ha sido un ejemplo de integridad y altos estándares, pero ahora esa reputación está siendo manchada.

El experto señaló que la Premier League es uno de los principales productos de exportación del Reino Unido a nivel mundial. En cualquier parte del mundo, la gente habla de Liverpool, Manchester United, Arsenal o del campeonato inglés en general. Sin embargo, debido a las controversias actuales, la competición está siendo duramente criticada en todo el mundo.

Medidas disciplinarias y la cuestión del cambio de propietarios

El club Manchester City ha negado rotundamente todas las acusaciones, preparándose para presentar una apelación y afirmando tener pruebas que respaldan su versión. Sin embargo, Gary Neville insistió en que la simple deducción de puntos o la retirada de títulos no es suficiente, exigiendo medidas más drásticas contra infracciones financieras de tal magnitud.

En su opinión, la única sanción justa es la expulsión total de los propietarios del club y la revocación de sus derechos. Neville añadió que tales casos de dopaje financiero a escala industrial causan daños irreparables al sistema futbolístico y que se deben aplicar las sanciones más severas contra la dirección del club.

Actualmente, el Manchester City debe presentar su apelación oficial contra el veredicto antes del viernes. En medio de esta batalla legal, la dirección de la Premier League se encuentra bajo una inmensa presión para tomar una decisión firme y definitiva que preserve el futuro del fútbol inglés y garantice su integridad.