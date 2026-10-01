Científicos crean un láser de muones capaz de «ver» a través de dos metros de hormigón

·5·Tecnología
Científicos crean un láser de muones capaz de «ver» a través de dos metros de hormigón

Un equipo internacional de investigadores ha logrado, por primera vez, obtener la imagen de un objeto mediante la generación de haces de muones artificiales utilizando un láser de ultra alta potencia. Este importante experimento científico se llevó a cabo en la instalación Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics (ELI-NP) en Rumanía. Así lo informa Ixbt.com. informa al respecto.

Según Ixbt.com, los muones son partículas similares a los electrones, pero aproximadamente 200 veces más pesadas. Precisamente esta característica les permite atravesar fácilmente capas de varios metros de materiales densos como metales y rocas. Al analizar el número de partículas que atraviesan y los cambios en su trayectoria, es posible estudiar la estructura interna de los objetos sin necesidad de abrirlos. Este método se denomina muografía.

Fuente de muones artificiales y proceso experimental

Normalmente, la muografía utiliza muones generados de forma natural por la colisión de rayos cósmicos con partículas atmosféricas. Este método se utilizó, por ejemplo, para investigar la estructura interna de las pirámides de Egipto. Sin embargo, los muones naturales son relativamente escasos: aproximadamente una partícula atraviesa cada centímetro cuadrado por segundo. Por ello, se requerían meses de observación para obtener una imagen detallada.

Para solucionar este problema, los científicos decidieron crear una fuente de muones artificial. Para ello, se dirigió un láser de ultra alta potencia hacia un gas, acelerando sus electrones a una energía muy elevada. Posteriormente, los electrones colisionaron con un objetivo sólido, produciendo una radiación de alta energía que generó pares de muones. Para separar los muones de otras partículas, el haz resultante se hizo pasar a través de un filtro de plástico y parafina.

Perspectivas futuras e importancia práctica

Según la fuente, detectores situados a una distancia de hasta 42 metros de la fuente registraron la sombra de una pila de ladrillos de plomo detrás de un muro de hormigón de dos metros de espesor. La imagen obtenida coincidió perfectamente con la ubicación y dimensiones reales de los ladrillos. El modelado informático mostró que cerca del 90 por ciento de las partículas registradas eran muones.

Los investigadores consideran que esta es la primera imagen formada principalmente con muones artificiales de origen láser. Por ahora, la resolución de estas imágenes sigue siendo baja, por lo que es necesario seguir mejorando la tecnología, especialmente los láseres y los detectores. No obstante, una fuente artificial permite realizar escaneos muónicos mucho más rápidos y bajo demanda, sin depender del flujo natural de partículas cósmicas.

En el futuro, este método podría convertirse en una herramienta clave para la inspección de puentes, edificios y otras grandes infraestructuras, así como para la búsqueda de materiales nucleares ocultos bajo gruesas capas de protección.

Láser de muonesMuografíaDescubrimiento científicoELI-NPFísica aplicada
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se confirma que un corazón trasplantado adopta la edad biológica de su nuevo dueñoSe confirma que un corazón trasplantado adopta la edad biológica de su nuevo dueñoAyer 17:54Astrónomos descubren una radiogalaxia rara con cuatro generaciones de jetsAstrónomos descubren una radiogalaxia rara con cuatro generaciones de jetsAyer 10:26Descubren un exoplaneta alrededor de la estrella más caliente de la historiaDescubren un exoplaneta alrededor de la estrella más caliente de la historia30 septiembre 23:21Se descubre que las bacterias cable cultivan hilos organometálicosSe descubre que las bacterias cable cultivan hilos organometálicos15 septiembre 17:52Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solarUn meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar5 septiembre 18:29Descubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en SaturnoDescubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en Saturno3 septiembre 17:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27