João Cancelo se retiró furioso al vestuario tras la presentación del Barcelona

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João Cancelo se retiró furioso al vestuario tras la presentación del Barcelona

El defensa del FC Barcelona João Cancelo no pudo participar en la presentación conjunta del equipo antes del tradicional Trofeo Joan Gamper y, muy molesto, se dirigió al túnel del estadio. El inesperado incidente sorprendió tanto a los aficionados como a los miembros del equipo. Goal.com informa .

Según las informaciones publicadas por GOAL.com, unos retrasos administrativos relacionados con la documentación del futbolista portugués le impidieron salir al campo durante la presentación. Cancelo esperaba en el túnel del estadio para salir junto a sus compañeros con el dorsal número 2, pero el plan cambió porque el proceso de inscripción no había terminado.

Obstáculos administrativos y cuestiones contractuales

Al parecer, el club saudí Al-Hilal había llegado a un acuerdo con João Cancelo para rescindir antes de tiempo el contrato que debía finalizar al término de la temporada. El jugador iba a convertirse en agente libre a cambio de renunciar a los salarios pendientes, pero los últimos documentos oficiales del traspaso no se completaron a tiempo.

La directiva del club tenía previsto presentar a Cancelo ante los aficionados como uno de los principales integrantes de la plantilla para la nueva temporada. Sin embargo, debido a inesperados retrasos burocráticos, el defensa seguía figurando oficialmente como jugador del Al-Hilal. El plan no pudo llevarse a cabo y esto provocó su enfado.

Otros planes del club y nuevos fichajes

Mientras se cancelaba la participación de Cancelo en la presentación, otro fichaje del club catalán acaparó los focos por la entusiasta ovación que recibió. El centrocampista español Rodri, incorporado desde el Manchester City por 65 millones de libras y con un contrato de cuatro años, fue recibido calurosamente por los aficionados en el estadio del club.

Rodri llegó a Cataluña con un enorme prestigio, especialmente tras conquistar el premio al mejor jugador del Mundial de 2026. Además, ya era muy conocido por los aficionados locales, pues había jugado cedido en este equipo durante la segunda mitad de la temporada pasada y también en la campaña 2023-2024.

Ahora, la directiva y el cuerpo técnico del Barcelona centran toda su atención en el inicio de la nueva temporada de La Liga. Entre bastidores, los responsables del club trabajan intensamente para resolver cuanto antes los problemas pendientes relacionados con la inscripción de João Cancelo.

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