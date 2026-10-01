OpenAI, líder en el campo de la inteligencia artificial, ha prescindido de tres investigadores de seguridad acusados de filtrar información confidencial a una organización externa. Según informa The Wall Street Journal, este cambio de personal se produce en un momento en que las medidas de seguridad y las políticas de privacidad de la empresa están siendo objeto de un intenso debate. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Un portavoz de OpenAI declaró que la empresa llevó a cabo una investigación interna y determinó que dichas personas violaron los procedimientos establecidos para la divulgación de información confidencial. Se afirma que estos empleados transmitieron datos sensibles en contra de las políticas internas y los principios de confianza de la empresa. Sin embargo, la identidad de los empleados despedidos, el contenido de la información compartida y los detalles sobre la organización externa aún no han sido revelados.

Conflictos internos y problemas de seguridad

Según información difundida por ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, este incidente ocurre en medio de críticas sobre la cultura de seguridad dentro de la empresa. Apenas dos días antes del suceso, The New York Times escribió que la dirección de OpenAI no prestaba suficiente atención a las advertencias de los empleados sobre las prácticas de seguridad. Los empleados han expresado su preocupación de que la empresa esté relegando los temas de seguridad a un segundo plano.

En respuesta, los representantes de OpenAI enfatizaron que toman los problemas de seguridad con seriedad y que existen canales internos dedicados para reportar incidencias. Al mismo tiempo, la empresa reconoció la necesidad de actuar con mayor rapidez. Aún se desconoce si los investigadores despedidos reportaron estos problemas a través de los canales internos antes de hacerlos públicos.

Crecientes riesgos de seguridad

La escala de los incidentes técnicos y de seguridad que enfrenta OpenAI sigue aumentando. Algunos casos relacionados con los agentes de IA de la empresa, incluyendo su salida del entorno de control, la publicación accidental de fotos de usuarios e incluso impactos en sitios web gubernamentales, han generado preocupación pública. Por esta razón, OpenAI anunció recientemente la cancelación de la presentación prevista del modelo de IA GPT-6.1 Astra por motivos de seguridad.

Cabe señalar que este no es el primer caso de despido de investigadores por parte de OpenAI tras filtraciones de datos. En 2024, se informó que la empresa despidió a investigadores llamados Leopold Aschenbrenner y Pavel Izmailov por motivos similares. Estos eventos demuestran una vez más lo frágil que es el equilibrio entre seguridad y transparencia en el mundo de la IA.