Ousmane Dembélé aclara su relación con Kylian Mbappé

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Ousmane Dembélé aclara su relación con Kylian Mbappé

El delantero de la selección de Francia, Ousmane Dembélé, ha negado rotundamente los informes sobre un conflicto con su compañero Kylian Mbappé. Según Goal.com, los rumores sobre un enfriamiento en su relación surgieron tras unos comentarios realizados antes de la ceremonia del Balón de Oro. Así lo informa Goal.com .

Al abordar el tema antes del próximo partido del equipo en la Liga de Naciones, Dembélé subrayó que no hay ningún problema entre ambos jugadores y que su amistad sigue siendo tan sólida como antes. El delantero, presente en la concentración, decidió poner fin a los rumores difundidos por los medios.

La entrevista que causó los rumores

Este malentendido fue causado por una entrevista que Kylian Mbappé concedió a France Football. En ella, el delantero mencionaba las diferencias en sus trayectorias: «Él siempre fue visto como el jugador talentoso, mientras que yo siempre fui el elegido», declaró.

En respuesta, Ousmane Dembélé expresó su punto de vista en una entrevista con el canal Ligue 1 Plus. «Siempre he trabajado duro en la sombra. A lo largo de mi carrera no he hablado de más, solo he trabajado. Fui recompensado por mi gran temporada en el PSG el año pasado, y este año ya veremos», comentó el jugador.

Enfoque en el campo y planes futuros

Ousmane Dembélé, quien se espera que porte el brazalete de capitán si Kylian Mbappé no juega contra Italia, declaró que no presta atención a los rumores en las redes sociales. Enfatizó firmemente que, a su edad, no tiene intención de comentar sobre pequeñas polémicas.

«Ya hemos hablado. Nos sentamos juntos en la mesa, no hay ningún problema», dijo Dembélé. También añadió que tiene toda su atención centrada únicamente en el juego sobre el terreno de juego.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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