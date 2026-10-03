Luis de la Fuente podría rotar el equipo ante la República Checa

El seleccionador de la selección nacional de España, Luis de la Fuente, no descartó la posibilidad de realizar rotaciones en el once inicial para el próximo partido contra los checos, priorizando el apretado calendario y la salud de los jugadores. Según informa Goal.com, a pesar de que el equipo está cumpliendo con sus objetivos, el cuerpo técnico presta especial atención a la condición física de cada jugador. Así lo informa Goal.com .

Actualmente, la selección española continúa su participación en la Liga de Naciones de manera brillante. La Roja logró una victoria épica por 3-2 fuera de casa contra Inglaterra y marcó 4 goles sin respuesta ante Croacia. Sin embargo, la lesión de Ferran Torres y el poco tiempo de recuperación entre partidos son motivo de legítima preocupación para el técnico.

Calendario apretado y salud de los jugadores

Según el diario Mundo Deportivo, Luis de la Fuente destacó en la rueda de prensa que el mayor defecto del formato actual de la competición es la falta de tiempo para el descanso. «Priorizamos la salud del jugador y preferimos alinear a alguien que esté en condiciones perfectas», declaró el entrenador antes del partido contra la República Checa y el duelo fuera de casa ante Croacia el 6 de octubre.

Los españoles lideran el grupo con seis puntos. Inglaterra y Croacia tienen tres puntos cada una, mientras que la República Checa aún no ha sumado. A pesar de esta situación favorable, el técnico señaló que ningún puesto, incluido el de portero, está garantizado, subrayando que puede haber cambios en cualquier línea.

La situación de Lamine Yamal y su papel en el equipo

La titularidad de la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, en el partido de mañana sigue siendo uno de los temas principales para aficionados y expertos. El delantero del FC Barcelona ha demostrado su gran estado de forma en los últimos encuentros, marcando contra los ingleses y registrando dos goles y una asistencia ante los croatas.

Sin embargo, De la Fuente no garantizó la plaza del joven jugador en el once inicial por ahora. Según el entrenador, Yamal es capaz de desempeñar un papel crucial en cualquier momento del partido. «Ya sea que empiece el partido o entre en el minuto 60 o 45, es un jugador extremadamente importante en cualquier situación», añadió el seleccionador español.

El técnico expresó su satisfacción por la madurez del joven extremo y su capacidad para entender las situaciones dentro y fuera del campo. El cuerpo técnico de España señaló que decidirá el once más adecuado el mismo día del partido, siendo el mantenimiento del equilibrio colectivo la tarea más importante.