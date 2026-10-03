Lamine Yamal: Mi juventud podría impedirme ganar el Balón de Oro

El prodigio del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha señalado que su edad podría ser un factor determinante para los votantes en la carrera por el prestigioso Balón de Oro. En una entrevista con Guardian Sport, el joven extremo explicó que los expertos tienden a favorecer a candidatos más experimentados, pensando que los jugadores jóvenes aún tienen mucho tiempo por delante. Así lo informa Goal.com .

Actualmente con 19 años, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los principales aspirantes al Balón de Oro 2026 gracias a sus brillantes actuaciones con el FC Barcelona y la selección española. Sin embargo, el jugador cree que el público y los votantes se dejan llevar por su edad y prefieren otorgar el trofeo a otros.

Rivales y factor psicológico

Según Yamal, los aficionados y expertos dan prioridad a jugadores como Kylian Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia o Fabián Ruiz, pensando que todavía le quedan muchos años por delante. Al jugador le preocupa la idea errónea de que «Lamine es todavía joven, puede ganar este premio en cualquier momento».

Como ejemplo, Yamal mencionó la carrera del delantero francés Kylian Mbappé, recordando que a pesar de ser campeón del mundo a los 19 años y ser nominado constantemente a premios individuales, todavía no ha ganado el Balón de Oro. «A Mbappé también le decían eso cuando era joven, y al final, todavía no tiene este trofeo», declaró.

Acciones en el campo y ambiciones personales

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha destacado en varias ocasiones que Lamine madura cada día y es capaz de entender situaciones de juego complejas. El propio Yamal señaló que su impacto en el campo va más allá de ser una «estrella emergente» y que lleva tiempo jugando a un nivel de Balón de Oro.

«La gente que entiende de fútbol lo ve muy bien, saben cuánto marco la diferencia en el campo», añadió Yamal. También precisó que no puede controlar estas situaciones y que su única tarea es seguir ganando y demostrando su juego.