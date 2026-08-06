El fichaje de Rodri por el Real Madrid, paralizado por las condiciones contractuales

Los planes del Real Madrid para incorporar a Rodri, centrocampista del Manchester City, se han paralizado debido a desacuerdos sobre las condiciones del contrato. El internacional español no se oponía a regresar a su país, pero las importantes diferencias en el contrato personal y el precio del traspaso han llevado el acuerdo al borde del fracaso. Goal.com informa de ello.

Según la información publicada por Fichajes, las negociaciones del traspaso se han congelado después de que las partes no lograran ponerse de acuerdo sobre las condiciones económicas. A pesar de que el jugador de 30 años desea regresar a La Liga, la primera oferta del conjunto madridista estuvo muy por debajo de sus expectativas. Esta situación pone seriamente en riesgo uno de los fichajes más mediáticos del mercado de verano.

Diferencias económicas y cuestión de los plazos

Según los informes, Rodri planeaba regresar a España con un contrato de cuatro años, al considerar que su etapa en Inglaterra estaba llegando a su fin. Sin embargo, las tensas negociaciones de las últimas horas han provocado el descontento del centrocampista con el paquete económico ofrecido por el Real Madrid. Además de los contratos personales, los clubes también mantienen posturas diferentes sobre la valoración del jugador.

El Manchester City exige entre 65 y 75 millones de euros por su jugador estrella. Por su parte, el club blanco pretendía cerrar el traspaso por unos 60 millones de euros. En este momento, el principal problema del Real Madrid es conseguir que el futbolista vuelva a la mesa de negociaciones después del endurecimiento de las conversaciones.

El plan del entrenador y la postura del club

El nuevo entrenador del Real Madrid había exigido expresamente la llegada de un centrocampista capaz de organizar la salida de balón del equipo. El técnico consideraba a Rodri un jugador perfectamente adaptado para actuar tanto como pivote defensivo como en el centro de un doble pivote.

Al mismo tiempo, el contrato vigente del jugador con el Manchester City expira el 30 de junio de 2027. Este verano representa una de las últimas oportunidades para que el Manchester City obtenga una importante cantidad por el traspaso del internacional español antes de que finalice su contrato. Sin embargo, el club inglés no está sometido a presión económica para venderlo y está dispuesto a conservarlo si el jugador no solicita oficialmente su salida y no llega una oferta adecuada.