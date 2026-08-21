Mercado de fichajes de la Juventus: prioridad y candidatos para los laterales

El club italiano Juventus continúa trabajando intensamente para reforzar su plantilla durante el mercado de fichajes de verano. Por exigencia del entrenador Luciano Spalletti, el equipo debe contar con dos jugadores competitivos para cada posición y, por ahora, solo persisten problemas en los laterales. Según ixbt.com y medios deportivos, el club turinés ha convertido la solución de este problema en su prioridad. Sobre ello, Goal.com informa de ello.

La directiva del club busca activamente nuevos jugadores mientras espera conocer el futuro de Jonathan David, Arthur Melo y Teun Koopmeiners, así como si sus traspasos llegarán a concretarse. Las llegadas de Randal Kolo Muani, Alajbegovic, Lukumi y Vicario han completado muchos cambios en la plantilla, pero sigue existiendo una carencia en los laterales defensivos. El entrenador subrayó especialmente la necesidad de reforzar esta posición después del partido interno del equipo.

Los principales candidatos del mercado

Entre las opciones que la Juventus está estudiando actualmente, destacan claramente las posibilidades relacionadas con el Olympique de Marsella. El club francés estaría dispuesto a desprenderse de jugadores con salarios elevados debido a sus problemas con las normas del fair play financiero. Uno de esos candidatos es Emerson Royal, que conoce bien la Serie A italiana y el país.

También se están considerando opciones orientadas al futuro, aunque algo más complicadas desde el punto de vista financiero. Una de ellas es Rayan Aït-Nouri. El jugador podría buscar un nuevo equipo, ya que no forma parte del once titular de su club y ha disputado los últimos partidos como suplente.

Opciones experimentadas y jóvenes

Álvaro Carreras también aparece en la lista de candidatos. Aunque no encaja completamente en el plan del entrenador, el club tiene en cuenta que ya se gastó una cantidad importante para recuperarlo. Aun así, el conjunto turinés planea fichar a un lateral izquierdo para ofrecer competencia a Andrea Cambiaso, quien no mostró un rendimiento regular la temporada pasada.

En la fase final de este mercado de fichajes, la Juventus pretende reforzarse no solo en cantidad, sino también en calidad. Tal como exige Spalletti, crear una competencia sana en cada posición será clave para que el equipo alcance sus principales objetivos de la temporada.