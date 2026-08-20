La Juventus busca un nuevo delantero: Mateo Retegui, entre los principales candidatos

La Juventus de Turín busca un nuevo delantero centro en los últimos días del mercado para reforzar su línea ofensiva. Según Tuttosport, la Vecchia Signora estudia varias opciones para añadir alternativas a su plantilla. Su principal objetivo es Joshua Zirkzee, que previsiblemente dejará el Manchester United, aunque Mateo Retegui, que juega en Arabia Saudí, también sigue en el radar como alternativa. Goal.com informa .

El exdelantero del Atalanta y del Genoa, Mateo Retegui, que actualmente defiende los colores del Al-Qadisiyah, es valorado por su conocimiento del fútbol italiano. En la temporada 2024-2025 terminó como máximo goleador de la Serie A. La directiva de la Juventus ya lo seguía desde enero del año pasado y su interés se ha reactivado en los últimos días. Tras recuperarse por completo de la fractura de rótula sufrida el 20 de abril, el jugador marcó dos goles contra Al-Tal en la Copa del Rey, demostrando que ha recuperado su mejor estado físico.

Los obstáculos económicos y la voluntad del jugador

Existen serios problemas económicos que dificultan la operación. Los responsables de la Juventus, incluido Ottolini, están evaluando el coste del fichaje. Sin embargo, saben que ningún club europeo puede garantizarle el salario neto anual de 20 millones de euros que percibe en la Saudi Pro League. Aun así, el delantero, que tiene contrato hasta 2029, quiere regresar a Italia y jugar en un club de prestigio. Incluso estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para recuperar su lugar en la selección de Roberto Mancini.

Para la Juventus, incorporar a jugadores como Retegui, Zirkzee o Sørloth solo es posible por ahora mediante una cesión o un traspaso definitivo. Pero antes debe resolver otro problema en su línea ofensiva. En concreto, el delantero canadiense, que no entra en los planes del entrenador, sigue exigiendo quedarse en Turín y luchar por su puesto. Si no abandona el club, los planes de la Juventus para fichar a un nuevo delantero podrían resultar inviables desde el punto de vista financiero.