Mercado de fichajes de la Juventus: Jonathan David rechazó la oferta del Hull City

La Juventus de Turín debe vender primero a algunos jugadores y liberar masa salarial para reforzar su plantilla e inscribir nuevos futbolistas en el mercado de invierno. Según GOAL.com, la política de fichajes del club sigue en una situación complicada porque la venta de los jugadores actuales avanza lentamente. Al respecto, Goal.com informa de ello.

Según Tuttosport, el delantero canadiense Jonathan David rechazó la oferta del club inglés Hull City. Aunque el futbolista no entra por ahora en los planes del entrenador de la «Vecchia Signora», no aparecen opciones concretas para traspasarlo a otro equipo y actualmente permanece en una situación de incertidumbre.

Problemas en el centro del campo y el futuro de Arthur

El equipo también afronta problemas similares de plantilla en la línea del centro del campo. Para incorporar nuevos jugadores, el club debe desprenderse primero de al menos dos futbolistas de esa zona. Las negociaciones para rescindir de mutuo acuerdo el contrato de Arthur avanzan a buen ritmo y solo quedan por resolver los últimos detalles.

Incluso después de la salida de Arthur, la Juventus tendrá que vender a otro centrocampista. El interés por Fabio Miretti se mantiene, pero el precio de traspaso fijado por el club turinés, entre 10 y 15 millones de euros, está echando atrás a algunos compradores.

Koopmeiners y las opciones de cesión

La situación de la plantilla es aún más compleja en el caso de Teun Koopmeiners. El valor contable del neerlandés se estima en unos 30 millones de euros y ningún equipo está dispuesto por ahora a invertir semejante cantidad. Por ello, crece la posibilidad de recurrir a una cesión para cambiar la situación a mejor.

A medida que se acerca el tramo final del mercado de fichajes, los acuerdos temporales ofrecen más posibilidades para resolver situaciones complicadas. Este método se está convirtiendo especialmente en la solución más adecuada para los jugadores difíciles de vender en propiedad después de sus decepcionantes actuaciones en las últimas temporadas.