Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el Inter

El defensa central de la Juventus, Federico Gatti, no participó en el entrenamiento grupal debido a problemas físicos. Según GOAL.com y Tuttosport, el jugador sufre una ligera molestia muscular en el muslo derecho antes del amistoso de mañana contra el Inter. Goal.com informa .

Por ahora, la participación del defensa nacido en 1998 en el partido de mañana está en duda. Se espera que el cuerpo técnico evalúe su estado después de la última sesión de entrenamiento y tome una decisión definitiva. Esta situación podría ser importante en la preparación de la temporada y modificar los planes del equipo.

Rumores de fichajes y partidos de pretemporada

Según los medios de Turín, en los últimos días han circulado numerosos rumores de fichaje en torno al jugador. En particular, el interés del Napoli, dirigido por Giovanni Manna y Massimiliano Allegri, está siendo objeto de un intenso debate. A pesar de ello, Gatti fue titular en todos los partidos de pretemporada de verano y destacó contra el Basilea, el Standard de Lieja, el Niza y el Chelsea.

El entrenador Luciano Spalletti comentó la situación del jugador en una rueda de prensa. Según sus palabras, entre tres y cuatro futbolistas no participaron en el entrenamiento de hoy debido a la carga de trabajo y al cansancio acumulado.

Como señaló Spalletti, organizar este tipo de eventos no es fácil y provoca un cansancio adicional. El técnico añadió que la situación se analizaría en las próximas horas para aclarar cómo se había desarrollado la recuperación de los jugadores.

Ahora, el informe del cuerpo médico y los resultados de la última sesión determinarán definitivamente si Federico Gatti participa o no en el partido contra el Inter.