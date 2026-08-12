El delantero del Barcelona pierde su traspaso por una grave lesión

El delantero del campeón de España, el Barcelona, Roony Bardghji volvió a romperse los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento. Según GOAL.com, esta grave lesión frustró por completo los planes del sueco de 20 años de fichar por otro club antes del cierre del mercado de verano. Al respecto, Goal.com informa .

El jugador, que sufrió una grave lesión en el entrenamiento del lunes, deberá someterse a una operación en los próximos días. Los exámenes médicos confirmaron que estará de baja durante un largo periodo y que necesitará varios meses para regresar a los terrenos de juego. Es la segunda lesión grave de su carrera, ya que en 2024, cuando jugaba en el Copenhague, sufrió una lesión similar en la misma rodilla.

El entrenador del club catalán, Hansi Flick, le había explicado claramente que le resultaría difícil encontrar un lugar en el primer equipo la próxima temporada y le había recomendado buscar un nuevo club. Después, ambas partes comenzaron a trabajar activamente en un traspaso de verano. Para evitar riesgos antes de la operación, Bardghji tampoco fue incluido el sábado en las convocatorias de los amistosos contra Nottingham Forest y Udinese.

Clubes de la Premier League inglesa habían mostrado interés

Según ESPN, varios clubes de las principales ligas europeas, incluidos equipos de la Premier League inglesa, estaban interesados en el joven extremo. Este contratiempo, ocurrido cuando la directiva del Barcelona planeaba acelerar las negociaciones, cambió por completo todos los planes.

Cabe recordar que Roony Bardghji llegó al Barcelona el pasado verano procedente del Copenhague por unos 2 millones de euros. En su temporada de debut en España, el futbolista sueco disputó 28 partidos en todas las competiciones y marcó 2 goles. Sin embargo, la mayoría de sus apariciones fueron como suplente.

Se esperaba que la incorporación de delanteros como Anthony Gordon y Karim Adeyemi durante el mercado de verano del club redujera aún más las posibilidades de Bardghji de jugar regularmente en el once titular. Por ello, el cuerpo técnico prefería que obtuviera minutos en otro equipo, pero la inesperada lesión echó por tierra todos los planes.