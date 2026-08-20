Hamza Abdelkarim en el ataque del FC Barcelona: ¿confianza o prueba?

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Hamza Abdelkarim en el ataque del FC Barcelona: ¿confianza o prueba?

Hace un año, el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim permanecía en el banquillo del Al-Ahly de El Cairo. Hoy es considerado uno de los principales candidatos para resolver el problema del puesto de delantero centro del FC Barcelona. Según informan Ixbt.com y otras fuentes deportivas internacionales, el camino recorrido por el futbolista en apenas unos meses ha sorprendido tanto a los aficionados como a los especialistas. Este espectacular salto de El Cairo a Europa tiene una gran importancia, tanto para el jugador como para el club catalán. Goal.com informa de ello.

Para comprender la situación actual de Hamza Abdelkarim, hay que revisar cómo se encontraba el año pasado. En el Al-Ahly no era titular y sus estadísticas no justificaban un traspaso a un grande como el FC Barcelona. Disputaba principalmente competiciones menores, y su llegada a Europa se consideraba no el fichaje de un futbolista consagrado, sino una inversión arriesgada en talento en bruto y potencial.

La selección egipcia y la experiencia del Mundial

En medio de este giro radical, el seleccionador egipcio Hossam Hassan brindó una gran oportunidad al joven delantero al incluirlo en la lista para el Mundial. La convocatoria de un futbolista con tan poca experiencia para una competición tan prestigiosa sorprendió a muchos. Durante el torneo disputó un total de 56 minutos, sin marcar goles ni dar asistencias, pero esa experiencia fue una escuela invaluable para su futuro.

Con solo 18 años, jugar junto a estrellas como Mohamed Salah y Omar Marmoush y sentir la presión del fútbol mundial ayudó a Hamza a madurar mentalmente. En particular, participar en un torneo en el que Egipto alcanzó por primera vez en su historia la fase de eliminatorias del Mundial, es decir, los octavos de final, supuso una gran motivación para el joven delantero.

Un brillante comienzo en el FC Barcelona

Tras llegar a Cataluña, Hamza Abdelkarim empezó a destacar de inmediato. Después de marcar contra su antiguo club, el Al-Ahly, en el Trofeo Joan Gamper, el futbolista terminó la pretemporada como máximo goleador del FC Barcelona. Esto generó confianza en la directiva y el cuerpo técnico del club.

Aun así, los especialistas plantean una pregunta legítima: ¿puede Hamza soportar por completo el enorme peso de liderar el ataque de un gigante como el FC Barcelona o sería preferible incorporar a un delantero más experimentado? Si llega otra estrella ofensiva al equipo, ¿pondrá eso en riesgo el futuro del talento egipcio o, por el contrario, lo protegerá de una presión excesiva y le permitirá desarrollarse poco a poco?

La directiva y el cuerpo técnico del FC Barcelona están debatiendo precisamente este delicado asunto. Para Hamza Abdelkarim, cada minuto y cada entrenamiento se han convertido en una batalla por conservar su lugar en el once titular. Su futuro dependerá de los partidos oficiales de los próximos meses y de las decisiones tácticas del entrenador.

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