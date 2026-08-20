Deco habla claro sobre Rodri: «No lo fichamos para quitárselo al Real»

El FC Barcelona se hizo con Rodri, cuyo fichaje ha causado un gran revuelo. Aunque se decía que el Real también estaba interesado en el centrocampista español, los azulgranas lograron incorporarlo.

Ahora, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha desvelado el verdadero objetivo de este fichaje. Según explicó, el club no fichó a Rodri simplemente para impedir que acabara en el rival, el Real, sino para reforzar el equipo.

Rodri no estaba inicialmente en los planes del Barcelona

Según las informaciones disponibles, el centrocampista español fue traspasado desde el Manchester City por 76,5 millones de euros , incluidos los bonus.

Según Deco, al principio el FC Barcelona consideraba que el fichaje de Rodri era imposible.

«Al principio, Rodri no estaba en nuestros planes porque pensábamos que era imposible ficharlo. Cuando surgió la oportunidad, la aprovechamos».

El director deportivo destacó que cada fichaje debe analizarse cuidadosamente de antemano y tener un objetivo concreto para el equipo.

«No lo fichamos para quitárselo al Real»

Después de que trascendiera que el Real también había luchado por Rodri, el fichaje se interpretó como un nuevo capítulo de la rivalidad entre los dos grandes del fútbol español.

Sin embargo, Deco dejó claro que no compartía esa opinión.

«No lo fichamos simplemente para quitárselo al Real. Pensar así sería un error».

Según sus palabras, la principal virtud de Rodri es que es uno de los mejores centrocampistas del fútbol mundial.

¿Qué espera el Barcelona de Rodri?

Deco afirmó que confía en que Rodri pueda aportar mucho al equipo.

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Deco también señaló que el club aprovechó esta nueva oportunidad, como en los fichajes de Gordon, Adeyemi, Bisouma y Cancelo.

Ahora hay grandes expectativas puestas en Rodri

Valorado en 76,5 millones de euros, el fichaje se ha convertido en una de las decisiones más importantes del FC Barcelona antes de la nueva temporada. La gran pregunta es: ¿Podrá Rodri justificar sobre el terreno de juego el dinero invertido por los azulgranas?

La postura de Deco es clara: el fichaje no se realizó para competir con el Real, sino para reforzar aún más al FC Barcelona.

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