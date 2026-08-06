El Barcelona quiere fichar a Rodri

El Barcelona estudia dar un paso inesperado en el mercado de fichajes y analiza la posibilidad de incorporar a Rodri, centrocampista del Manchester City. Según Goal.com, el club catalán ya ha iniciado negociaciones preliminares con los agentes del jugador, un movimiento que podría perjudicar seriamente los planes del Real Madrid. Goal.com informa de ello.

Durante los últimos meses, el Real Madrid era señalado como el principal pretendiente del jugador. Sin embargo, la falta de un acuerdo oficial entre los clubes y la incertidumbre en torno al fichaje permiten a la directiva del Barcelona, encabezada por Joan Laporta, aprovechar la oportunidad. El deseo del internacional español de 30 años de regresar a su país aumenta las posibilidades de este fichaje de gran impacto.

Los problemas sobre el césped y el plan del Barcelona

La repentina actividad del club catalán en el mercado de fichajes se explica por una grave crisis de lesiones en el centro del campo. Después de que Frenkie de Jong sufriera una grave lesión en la rodilla derecha y quedara fuera de combate durante un largo periodo, el equipo necesita un centrocampista defensivo de clase mundial. Con solo 12 meses restantes de su contrato con el Manchester City, Rodri es considerado la solución ideal para este problema.

Según las informaciones, el propio jugador tampoco oculta su deseo de regresar a España. Como su contrato se acerca a su final, se espera que pronto se siente a negociar con la directiva del club para decidir su futuro. Al comentar el interés de los gigantes de La Liga, el futbolista afirmó que no se pueden rechazar las ofertas de los mejores clubes del mundo.

El derbi de Madrid y las condiciones personales

Para Rodri, regresar a La Liga no se limitaría únicamente a jugar sobre el césped. En la capital catalana tendría la oportunidad de compartir vestuario con ocho compañeros de la selección española, entre ellos Lamine Yamal, Pedri y Gavi. Según se informa, este factor también podría influir positivamente en la decisión del jugador.

Al mismo tiempo, la directiva del Manchester City ha tomado medidas para ralentizar las negociaciones con el Real Madrid. El propio jugador también tendría dudas sobre el proyecto deportivo del club madrileño, especialmente en lo relacionado con el entrenador. Por ello, gracias a sus movimientos decididos, el Barcelona podría convertirse en el principal favorito en la carrera por el fichaje.