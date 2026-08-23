Maresca confía en Abdukodir Khusanov para el duelo ante el Bournemouth

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Maresca confía en Abdukodir Khusanov para el duelo ante el Bournemouth

Comienza la nueva temporada de la Premier League. En el marco de la primera jornada, Manchester Cityrecibe al Bournemouth en su estadio.

Una de las mayores incógnitas antes del encuentro ha sido resuelta: El defensa de la selección de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, Manchester Citysaldrá en el once inicial.

El entrenador Enzo Maresca ha anunciado su alineación titular. Se espera que Khusanov actúe en la defensa central junto a Rúben Dias.

Manchester Cityalineación titular:

  • Portero: Gianluigi Donnarumma

  • Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol

  • Centrocampistas: Rico Lewis, Elliot Anderson, Nico O'Reilly

  • Delanteros: Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland

La titularidad del futbolista uzbeko en un club de élite inglés se considera un hito histórico para el fútbol de Uzbekistán.

Información del partido:

  • Jornada: Premier League, 1ª jornada

  • Rivales: Manchester City – Bournemouth

  • Hora: Hora de Taskent: 18:00

  • Lugar: Etihad Stadium, Manchester

  • Transmisión: Se realizará un seguimiento en vivo a través del portal LiveResult.

El primer gran examen de Khusanov en la nueva temporada

La inclusión de Abdukodir Khusanov en el once inicial ha aumentado el interés de los aficionados uzbekos por el partido.

Deberá frenar los ataques del Bournemouth desde el centro de la zaga junto a Dias. Es una oportunidad clave para que Khusanov demuestre su valía en su debut en la Premier League.

El Manchester City busca sus primeros tres puntos tras la derrota por 0-3 ante el Arsenal.

La gran pregunta: ¿Podrá Khusanov justificar la confianza desde el inicio?

Maresca ha apostado por Khusanov desde la primera jornada. Ahora, la responsabilidad recae en el jugador.

Si el defensa uzbeko tiene una actuación sólida en su primer partido de Premier League en el Etihad, podría ser un paso decisivo para su estatus en el equipo.

Toda la atención estará puesta en el inicio de la temporada en el Etihad y, por supuesto, en el desempeño de Abdukodir Khusanov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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