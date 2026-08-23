El rápido desarrollo de Abdukodir Husanov en Manchester Citytambién podría reflejarse en el campo virtual. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán y del club inglés EA SPORTS FC 27 ha sido señalado como uno de los jugadores con mayor aumento de valoración esperado en la nueva versión del simulador de fútbol.

FC Tools Hub Según los datos difundidos por los expertos, la valoración general del defensa de 22 años en el nuevo juego se espera que sea de 82 .

Si se confirma esta cifra, la valoración de Husanov habrá aumentado en 5 puntos en un año.

Sin embargo, para los aficionados al fútbol uzbeko, el aspecto más interesante no es solo el crecimiento en la valoración.

1. Husanov podría convertirse en un jugador de 82 puntos

Según las valoraciones estimadas, el índice general de Abdukodir Husanov en FC 27alcanzará los 82 puntos.

Indicador Dato Jugador Abdukodir Husanov Posición Defensa central Valoración esperada en FC 27 82 Crecimiento respecto a la versión anterior +5 Club Manchester City Edad 22

Si estos datos se confirman en las valoraciones oficiales, el valor de Husanov en el campo virtual habrá aumentado significativamente, acorde con su crecimiento en la última temporada.

2. Husanov al nivel de Marmoush

Curiosamente, en las nuevas valoraciones estimadas, el defensa uzbeko del Manchester Citydebería tener la misma puntuación que el delantero egipcio Omar Marmoush.

La valoración de ambos jugadores se estima en 82 .

Esto demuestra que el estatus de Husanov en el club y su reciente crecimiento también son muy valorados en el mundo del fútbol virtual.

3. ¿Quién tiene la valoración más alta en el Manchester City?

Se espera que la puntuación más alta del club pertenezca a Erling Haaland.

La valoración del delantero noruego es de 91, y su potencial +1 .

De esta forma, la diferencia de valoración entre Husanov y Haaland será de 9 puntos.

Para Husanov, el enfoque principal no está en la cifra en sí, sino en el crecimiento de +5 en un año.

4. El camino del defensa uzbeko en el Manchester City

Abdukodir Husanov se unió al Manchester City en enero de 2025.

El defensa uzbeko dejó el club francés RC Lens para unirse a los mancunianos por 40 millones de euros .

Este traspaso fue uno de los pasos más importantes en la carrera europea de Husanov.

El defensa central de 22 años ha ganado dos trofeos durante su etapa en el Manchester City. La temporada pasada, ganó la FA Cup y la League Cup.

5. ¿Por qué podría aumentar la valoración de Husanov?

Husanov está llamando la atención como defensa central gracias a sus actuaciones fiables en el campo.

Los expertos lo consideran uno de los jóvenes jugadores más prometedores del fútbol asiático.

La competencia en el Manchester City y los partidos de alto nivel son otro paso importante para su desarrollo.

Por ello, un aumento de la valoración en FC 27 de 77 a 82 puede considerarse una cifra acorde a su progreso reciente.

6. Pero hay un punto importante

La valoración de 82 de Husanov aún no es información confirmada oficialmente.

Las cifras difundidas por los expertos de FC Tools Hub son estimaciones. Los indicadores pueden cambiar hasta que EA SPORTS anuncie oficialmente las valoraciones finales.

Por lo tanto, es demasiado pronto para aceptar 82 como la valoración final de Husanov.

Conclusión más importante: la valoración virtual también muestra el crecimiento de Husanov

Aunque la información sobre que Abdukodir Husanov recibiría una valoración de 82 en FC 27 no está confirmada oficialmente, la cifra estimada en sí misma es digna de atención para el jugador uzbeko.

Si las valoraciones se confirman de esta forma, Husanov habrá registrado un crecimiento de 5 puntos en un año.

Se espera que el valor del jugador, que está ganando trofeos con el Manchester City y se está convirtiendo en uno de los pilares de la defensa de Uzbekistán, aumente considerablemente en el campo virtual.

Ahora, todo el interés se centra en el anuncio de las valoraciones oficiales de EA SPORTS FC 27 . En ese momento se sabrá si Husanov realmente tendrá una valoración de 82 o si la cifra final será diferente.