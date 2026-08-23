Récord de traspaso: el Manchester City ficha a la joya de la selección de Marruecos

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Récord de traspaso: el Manchester City ficha a la joya de la selección de Marruecos

Se ha cerrado uno de los acuerdos más importantes y sonados del mercado de fichajes de verano. El campeón de Inglaterra, Manchester City ha finalizado con éxito el traspaso del centrocampista central de 18 años que juega en el Lille, Ayyoub Bouaddi .

RMC Sport El influyente periodista Fabrice Hawkins informó que las negociaciones entre ambos clubes han concluido con un acuerdo total. El experto en fichajes Fabrizio Romano también confirmó esta enorme operación.

Un récord histórico para el Lille y sistema de bonos

Este acuerdo marca un hito financiero en el fútbol francés:

  • Precio del traspaso: Manchester Citypagará un total de 100 millones de euros por el centrocampista marroquí de 18 años, incluyendo bonos por objetivos;

  • Venta histórica: Esta cifra se registra como la venta más cara y un récord absoluto en toda la historia del club.

Trayectoria de Bouaddi: Experiencia en Ligue 1 y el Mundial 2026

A pesar de su corta edad, Ayyoub Bouaddi ya cuenta con una gran experiencia en el fútbol de alto nivel:

  • Desempeño en la liga: La temporada pasada disputó 30 partidos en la Ligue 1 con el Lille, registrando 1 asistencia (recibió 7 tarjetas amarillas y 1 roja);

  • Éxito en la Copa del Mundo: Bouaddi participó en 5 partidos del Mundial 2026 con la selección de Marruecos, ganándose la atención de los expertos internacionales.

Manchester Citybusca fortalecer su mediocampo para los próximos años y formar a un líder de nueva generación con esta compra estratégica.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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